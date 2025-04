Wybierasz się na randkę i nie wiesz co na siebie założyć? Sukienka czy spódnica? Szorty czy spodnie? Odwieczny dylemat, który pojawia się zawsze, gdy chcemy olśnić swojego partnera. Bo przecież idealna kreacja to gwarancja udanego spotkania. Ale na tym nie koniec, jeśli nasz strój będzie oszałamiający i przykuje uwagę to, nie tylko będziemy czuć się pewnie, ale również błyszczeć w towarzystwie. Sprawdź, co zrobić, aby odnieść sukces na swojej niezapomnianej randce.

Reklama

Postaw na sukienkę

Spodnie, spódnice, szorty zostaw na zwykłe okazję, przecież po tę część garderoby sięgasz, kiedy idziesz do pracy czy na spotkanie z przyjaciółmi. Randka to przecież chwila wyjątkowa, na której powinnaś czuć się jak największa gwiazda Hollywood, dlatego zamiast stawiać na strój codzienny powinnaś sięgnąć po coś wyjątkowego. Najlepszym rozwiązaniem będzie sukienka, która podkreśli figurę i wyeksponuje twoją kobiecość. Zresztą, możesz dobrać do niej dowolne dodatki i buty. Może zamiast szpilek trampki? Nieważne, co zdecydujesz, możesz być pewna, że odniesiesz sukces.

sukienka Jo.Mu. 169 zł/sukienka Leimann

Postaw na czerń

"Moda przemija, styl pozostaje" – zwykła mawiać Coco Chanel. Nie powinno więc dziwić, że to jej kreacje zaczęły rządzić światem i ustalać najmodniejsze trendy. Znana projektantka przyczyniła się również, w latach dwudziestych XX wieku, do wypromowania tzw. małej czarnej. Krótka, prosta w kolorze czarnym sukienka podbiła miliony serc. Dzisiaj żadna kobieta nie wyobraża sobie swojej garderoby bez małej czarnej. Sukienka ta idealnie nadaje się również na randki. Jej prosty krój jest gwarantem olśnienia twojego partnera. Dzięki małej czarnej poczujesz się po prostu sexy.

sukienka Femestage 229 zł/sukienka Missguided 149 zł

Reklama

Postaw na dodatki

Sukienka została wybrana, teraz czas na najważniejsze. Jeśli zdecydowałaś się na twoją wymarzoną randkę założyć małą czarna, powinnaś zadbać również o dodatki. Im bardziej będą one niestandardowe i wyróżniające tym lepiej. Pamiętaj, że do czarnej sukienki możesz założyć wszystko, na co tylko przyjdzie ci ochota. Nie przesadź tylko z ilością kolorów, a możesz być pewna, że twój partner padnie z wrażenia, kiedy cię zobaczy.