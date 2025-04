Skarpetkowe botki na słupku zawojowały wybiegi i błyskawicznie pojawiły się w sieciówkach takich, jak Zara, Pull & Bear czy w sklepach online. Mają wiele zalet, a te, które wyszperałyśmy na Zalando - również doskonałą cenę.

Skarpetkowe botki wykonane z materiału posiadają kilka zalet: są elastyczne i dopasowują się do stopy, a przy tym dodają jej stylowego charakteru i elegancji. Można je nosić do każdego typu spodni (w tym do rurek), sukienek czy spódnic (przy krótszych konieczne są rajstopy w kolorze butów).

Od kilku sezonów jesteśmy absolutnie oczarowane modelem Vagabond Alice, który w cenie regularnej kosztuje 499 zł.

fot. Materiały prasowe/kolaż polki.pl

Skarpetkowe botki Glamorous na Zalando

Na szczęście, na Zalando znalazłyśmy ich odpowiednik - botki Glamorous przecenione o 50%.

Również są wykonane z elastycznego materiału, mają przedłużoną cholewkę i czarny kolor. Na dodatek kosztują 89,50 zł, a zatem jest to kolosalna różnica w cenie. Są niestety ciut luźniejsze w okolicach kostki i krótsze - niemniej jednak warte wypróbowania.

fot. Materiały prasowe/ kolaż polki.pl

Tego typu obuwie lubią szczególnie drobne osoby o wąskich stopach, które zazwyczaj kupują luźne botki, bo nie mają innego wyboru. W takich przypadkach warto pomyśleć o zakupie skarpetkowego modelu.

Co sądzisz o takim modelu butów na wiosnę? Jeśli się przekonasz, zerknij również na botki tego typu w jaśniejszych kolorach, np. karmelowym lub beżowym.

