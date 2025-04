To już ostatni etap zimowej wyprzedaży w Zarze. Ceny są mocno obniżone, a to idealna okazja, by upolować modowe hity za grosze. Nasza strategia to wybieranie ubrań i dodatków, które są ponadczasowe lub takich, które będą modne w kolejnym sezonie. Ostatnio polecałyśmy ubrania z wyprzedaży w Zarze, które warto kupić na wiosnę 2020. Teraz wpadła nam w oko czarna sukienka, która sprawdzi się na wiele okazji.

Mała czarna z Zary na wyprzedaży

Prosta minisukienka na wąskich ramiączkach to absolutna klasyka. Model ma rozcięcie z tyłu oraz zapięcie na suwak, który został ukryty na linii szwu. Odrobiny zmysłowości dodaje dekolt na plecach.

Mała czarna to krótka, prosta sukienka, którą wykreowała Coco Chanel. Obecnie stanowi podstawę szafy każdej eleganckiej kobiety. To rzecz, która sprawdzi się zawsze wtedy, kiedy nie mamy się w co ubrać. Jej największą zaletą jest uniwersalność, ponieważ tego typu sukienka będzie dobrze wyglądała na każdej kobiecie. Można ją nosić zarówno na dzień, jak i na wieczór. Wszystko zależy od pozostałych elementów stylizacji.

Jak nosić małą czarną? Hitowy model z Zary możesz zakładać do pracy, jeśli zestawisz go z tradycyjną białą koszulą, marynarką i szpilkami. Na wieczorne wyjście, marynarkę zamień na ramoneskę, a szpilki na seksowne sandałki. Do tego odrobina biżuterii w stylu glamour i jesteś gotowa do wyjścia. Inny pomysł to zestawienie sukienki z długim kardiganem oraz zamszowymi butkami. To niezobowiązująca stylizacja np. na spotkanie z przyjaciółkami.

Sukienka jest dostępna w sklepie internetowym i sklepach stacjonarnych marki. Obecnie kosztuje 59,90 zł (została przeceniona ze 199 zł).

