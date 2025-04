Niektóre ubrania po prostu trzeba mieć, ponieważ stanowią kanon klasycznej mody. Bez wątpienia należy do nich biała bluzka. Jest ponadczasowa, doskonale pasuje do stylu formalnego, więc z powodzeniem można ją nosić do pracy. To rzecz, bez której chyba żadna z nas nie wyobraża sobie garderoby. Znalazłyśmy idealny model, który nie tylko jest modny, ale również kosztuje niewiele.

Biała bluzka z bufiastymi rękawami z H&M

Bluzka pochodzi z kolekcji szwedzkiej sieciówki na sezon wiosna-lato 2020. Ma bardzo prosty fason, bez taliowania oraz szalenie modne obecnie bufiaste rękawy o długości 3/4. Na karku ma okrągłe wycięcie z wiązaniem. Ponieważ uszytą ją ze 100% bawełny, jest przyjazna w noszeniu, bo pozwala skórze oddychać. Będzie odpowiednia na ciepłe wiosenno-letnie dni.

Za bluzkę trzeba zapłacić 59,99 zł. Obecnie jest dostępna w niemal wszystkich rozmiarach zarówno online, jak i w sklepach stacjonarnych. Jednak warto pospieszyć się z zakupem, ponieważ ten model z dnia na dzień zyskuje coraz większą popularność na Instagramie. Influencerki lansują go na nowy hit, co oznacza, że już wkrótce bluzka może się wyprzedać.

Ten fason można nosić na wiele sposobów. Będzie dobrze wyglądał zarówno ze spodniami, jak i spódnicami. Nam podobają się połączenia z dołami z wysokim stanem, w który można włożyć bluzkę. Mogą to być zarówno mom's jeans, jak i ołówkowe spódnice.

Bluzka jest na tyle uniwersalna, że możesz kreaować zestawy w różnorodnych stylach: od eleganckiego, aż po casual. Wszystko zależy od twojej modowej wyobraźni. A my kochamy ubrania, które dają wiele możliwości stylizacyjnych. Powód? To duża oszczędność! Dlatego staramy się, zawsze doradzać, jak wyglądać modnie bez wydawania majątku.

