Długość midi jest elegancka i pozwala zachować nienaganną prezencję, niezależnie od okazji. Ta długość umiejętnie tuszuje masywne uda oraz podkreśla zgrabne łydki, a przy tym jest ponadczasowa i nie odchodzi w zapomnienie.

Sukienki midi

Sukienki midi to jeden z tych elementów kobiecej garderoby, który od dziesięcioleci nieprzerwanie gości w naszych szafach. To sukienki, które sięgają mniej więcej do połowy łydki. W krótszych nie każda kobieta czuje się dobrze, a długość midi daje nie tylko więcej swobody, ale również wiele możliwości stylizacyjnych.

Ich uniwersalna długość jest idealna do kobiecych figur w kształcie klepsydry czy gruszki. Sukienki midi mogą mieć kształt trapezu, bombki, tuby. Ten model sukienki to bezpieczny wybór na kilka sezonów: dobierzemy do niej zarówno szpilki, jak i kozaki czy botki.

Jaki fason wybrać?

Prosta sukienka midi – w kształcie tuby, czyli z dopasowanym dołem oraz górą, będzie idealna dla kobiet, które chcą podkreślić proporcjonalną sylwetkę. Sukienka tego typu zaakcentuje krągłe uda oraz biust, a także podkreśli talię.

Sukienki midi układające się w kształt litery A, to idealny sposób na zatuszowanie szerszych ud. Gładko opadająca sukienka pozwoli na optyczne poszerzenie ramion. Midi w barwnej kolorystyce i z mocnym printem to gratka dla drobnych kobiet.

Wzory geometryczne, pasy czy kratę należy dobierać z wyczuciem. Pasy pionowe wyszczuplą sylwetkę, zaś biegnące poziomo zdecydowanie poszerzą. Po te pierwsze sięgają kobiety, które pragną optycznie wyszczuplić sylwetkę, natomiast po te drugie - te z nas, które są drobnej budowy.

Z kolei rozkloszowana midi zamaskuje duże pośladki oraz nie zawsze idealną talię. Uważajmy jednak na plisy – te dużo bardziej pasują kobietom o szerokich ramionach.

Wreszcie sukienka midi układająca się w bombkę – to krój dedykowany szczupłym kobietom

Sukienki H&M

W kolekcji H&M znajdziesz liczne fasony, desenie oraz materiały. Jeśli lubisz podkreślać swoją figurę – wybierz przylegającą do ciała ołówkową sukienkę midi, która jest ultra kobieca. Wolisz luz i swobodę? Figlarne sukienki rozkloszowane dodadzą sylwetce lekkości, wdzięku i dziewczęcości. Zaś proste kroje wykonane z dzianiny to idealny wybór na co dzień.

H&M prezentuje także różnorodne desenie, które pozwolą ci odzwierciedlić swój styl oraz odpowiednio wpisać się w charakter danych okoliczności. Romantyczne kwiaty, klasyczna paski czy też ascetyczne i jednolite faktury to tylko niektóre z wielu możliwości, jakie tutaj znajdziesz.

