H&M to jedna z największych i najpopularniejszych firm odzieżowych na świecie. Została założona w 1947 roku przez Erlinga Perssona i początkowo w ofercie marki były dostępne jedynie rzeczy dla kobiet. Obecnie salony H&M oferują odzież damską, męską i dziecięcą, akcesoria do wystroju wnętrz, a nawet kosmetyki.

Ta popularna sieciówka jest znana z tworzenia trendów, które mają duży wpływ na modę młodzieżową. Motto marki to wysoka jakość w przystępnej cenie. Jeżeli chcecie wiedzieć, dlaczego warto wybrać się do H&M, to czytajcie dalej.

1. Modne kurtki i płaszcze

Płaszcz to jeden z podstawowych elementów jesienno-zimowej garderoby. A jego zakup to dość duży wydatek. Dlatego warto poszukać modelu, który będzie wam służył przez kilka lat. Tylko na co zwrócić uwagę? Sprawdzajcie, z czego jest wykonany i nie szalejcie z kolorami. Szarości, beże i czerń zawsze będą na topie!

fot: H&M materiały prasowe

W tym roku naszym hitem są płaszcze w kratę. Świat mody zapomniał na kilka lat o tym ponadczasowym wzorze, ale w tym sezonie wraca w wielkim stylu i zmienia swoje oblicze. Projektanci czerpią inspirację z lat 70., a największą popularnością cieszą się modele zdobione w szarą kratą.

2. Kobiece sukienki

Wśród propozycji tej popularnej sieciówki można zauważyć kilka dominujących tendencji. Najpopularniejsze są sukienki zdobione (uwielbianym przez kobiety) kwiatowym motywem. Florystyczne akcenty w jesiennym wydaniu są stonowane i ciemniejsze, ale nadal stylowe i kobiece.

A co powiecie na aksamitną małą czarną? To przecież jeden z najpopularniejszych materiałów ostatnich miesięcy. Wchodził do świata mody dość nieśmiało. Kilka miesięcy temu w sklepach były dostępne jedynie bluzki wykonane z tego pluszowego materiału. Później przyszedł czas na sukienki, bluzy, spódnice, płaszcze i marynarki.

3. Efektowne spódnice

Modna spódnica może być najważniejszym elementem wielu jesienno-zimowych stylizacji. Jakie modele są teraz na topie?

Najbardziej kobiecym modelem jest ołówkowa spódnica, która jeszcze niedawno była kojarzona głównie biurowym uniformem. Na szczęście te czasy już minęły. Obecnie ten fason jest świetnym pretekstem do zabawy modą. Po kilku latach nieobecności do łask wraca również romantyczna solejka, czyli spódnica zdobiona drobnymi plisami.

4. Stylowe spodnie

Według najnowszych trendów sezon jesień-zima 2017/2018 to czas luzu. Pewnie dlatego wśród propozycji znanych marek wyraźnie widać nawiązania do mody męskiej. Największym hitem są szerokie spodnie, w których prawie każda kobiety wygląda zniewalająco.

A może jesteście wielbicielkami ponadczasowych dżinsów? Jeżeli wybierzecie model dopasowany do swojej figury, to dodatkowo wymodelujecie sylwetkę.

5. Ciepłe swetry i kardigany

W tym roku oferta tej popularnej sieciówki skłania do eksperymentów modowych. Możecie wybierać między różnymi modelami, kolorami i wzorami. I tylko od was zależy na, co się zdecydujecie. Jeżeli dysponujecie większym budżetem, to wybierzcie golf lub kardigan z kaszmirem, który wygląda bardzo szlachetnie.

Naszym faworytem jest zielony sweter, który możecie nosić z dżinsami i elastycznymi botkami na złotym obcasie. Jeżeli nie jesteście przekonane do tego koloru, to może skusicie się na niebieski golf. Dobrze wypadnie z ołówkową spódnicą i kozakami na obcasie.

fot: materiały prasowe H&M

6. Eleganckie bluzki i koszule

Damskie bluzki i koszule świetnie sprawdzają się w wielu stylizacjach. Eleganckie modele będą dobrze wyglądały ze spodniami w kant lub ołówkowymi spódnicami. Bardziej casualowe propozycje sprawdzą się w duecie z przecieranymi dżinsami lub woskowanymi rurkami.

Naszym faworytem jest błękitna koszula z dużą kokardą przy dekolcie. Będzie pasowała do dżinsów z wysokim stanem, stylowych cygaretek i kobiecej spódnicy midi. A w tym delikatnym kolorze każda kobieta będzie wyglądał zniewalająco.

7. Ponadczasowe marynarki

Marynarka w kratę to dobra propozycja dla wszystkich kobiet, które uwielbiają ubrania w męskim stylu i chcą podążać za najnowszymi trendami. Wystarczy tylko rzucić okiem, aby wiedzieć, że najmodniejsze wyglądają jak pożyczone od chłopaka, brata, narzeczonego lub męża. Króluje fason oversize i dwurzędowe zapięcie. Najlepiej wybierać modele, które są zdobione delikatną kratą w szarym kolorze.

Wśród propozycji H&M znajdziecie również klasyki w granatowym kolorze. Są na topie od wielu lat i nic nie zapowiada, żeby miało być inaczej. Jesienią i zimą noście je do dżinsów, a wiosną i latem do szortów lub zwiewnej sukienki.

8. Wygodne buty

Jeżeli jesteście na etapie poszukiwania butów na sezon jesień-zima 2017/2018 to koniecznie zajrzyjcie do H&M.

Kozaki za kolano były modne kilka lat temu, ale znani projektanci znów sobie o nich przypomnieli. W tym roku idą nawet o krok dalej i wydłużają je do połowy uda. W sezonie jesień-zima 2017/2018 największe domy mody - Isabel Marant, Calvin Klein czy Balmain - lansują dobrze wszystkim znane kowbojki. Na wybiegach królowały modele zdobione haftami i wszelkiego rodzaju naszywkami. My znalazłyśmy klasyczne buty w czarnym kolorze, ale naszym zdaniem równie ciekawe.

9. Praktyczne dodatki

W trendach niewiele się zmieniło. Na topie są torby XXL, w których będziecie mogły schować wszystkie potrzebne w ciągu dnia drobiazgi. Coraz większą popularnością cieszą się torebki na łańcuszku, które w sumie nie są niczym nowym, ale przyznamy szczerze, że nie możemy się nim oprzeć.

Kolejnym hitem są kapelusze, które starają się przebić już od wielu sezonów. Czy to w końcu się uda? Nie jesteśmy przekonane, że zastąpią tradycyjne czapki, ale z pewnością będą powiewem świeżości. Z drugiej strony pojawiają się staroświeckie berety, które do tej pory kojarzyły się nam z Francuzkami i starszymi kobietami. W sezonie jesień-zima 2017/2018 to jedno z najmodniejszych nakryć głowy.

