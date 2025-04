Wiosenno-letnie wyprzedaże ruszyły pełną parą. We wszystkich sieciówkach możecie już znaleźć ubrania i dodatki w promocyjnych cenach.

Oczywiście warto inwestować w rzeczy, które będą modne również jesienią. Jednak tym razem zostawiamy zdrowy rozsądek na boku. Wybrałyśmy 11 hitów, na które naszym zdaniem warto zwrócić szczególną uwagę w czasie zakupów.

Te rzeczy warto kupić TERAZ na wyprzedażach, bo będą modne również jesienią!

Wybrałyśmy hity z letnich wyprzedaży

My już kupiłyśmy brązowe botki na obcasie, które miałyśmy na oku już od dłuższego czasu. To model, który doskonale sprawdzi się na co dzień i pasuje do wielu stylizacji. Doskonale wyglądają z dżinsowymi szortami, białym t-shirtem i ramoneską. W takim zestawie mogłybyśmy chodzić cały czas.

Warto również zainwestować w marynarkę w stylu Chanel. To jeden z najmodniejszych modeli ostatnich miesięcy. Pasuje do eleganckich i casualowych stylizacji na co dzień oraz na większe wyjście. Jeżeli myślicie już o chłodniejszych miesiącach, to powinnyście zwrócić uwagę na płaszcze, których wbrew pozorom jest w czasie wiosenno-letnich wyprzedaży całkiem sporo.

Eleganckie, stylowe, a do tego modne. Cygaretki to spodnie do zadań specjalnych!