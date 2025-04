Jeśli szukasz sukienki, która będzie hitem zarówno tego lata, jak i przyszłych sezonów, a do tego nie będzie kosztować dużo, na wyprzedaży w Reserved znalazłyśmy coś dla ciebie. Te 3 sukienki świetnie wpisują się w trendy na najbliższe sezony. Mają ponadczasowe kroje, ale dzięki ciekawym fakturom, wzorom i kolorom z pewnością nie można ich nazwać nudnymi. Jak wyglądają?

Zwiewna sukienka w kwiaty, cena 109,99 zł

Bez kwiatowego wzoru nie istnieje żadna letnia garderoba - w swojej szafie zawsze mamy chociaż jedną sukienkę o tym deseniu. Midi sukienka z Reserved ma zwiewny krój, długie bufiaste i półprzezroczyste rękawy oraz okrągłe wykończenie dekoltu z kobiecym rozcięciem. Wzór to fioletowe i błękitne kwiaty na czarnym tle.

fot. Materiały prasowe

Sukienka jest uszyta z miękkiego w dotyku i przyjemnego dla skóry poliestru. Możesz ją kupić w rozmiarach od S do L.

Krótka sukienka z tkaniny plumeti, cena 109,99 zł

Tkanina plumeti to bardzo delikatny w dotyku materiał ze wzorem w grubsze, wyczuwalne w dotyku kropki. To prawdziwy hit na lato 2020 i pozycja obowiązkowa w szafie każdej miłośniczki stylu boho. Ta sukienka z Reserved ma ozdobne falbanki, zebranie na gumce w pasie i korzystny krój do połowy uda.

fot. Materiały prasowe

Sukienka z tkaniny plumeti z Reserved ma dwie warstwy i jest wykonana z poliestru. Do wyboru masz rozmiary 34-44 - z pewnością więc znajdziesz coś dla siebie.

Niebieska sukienka w grochy, cena 99,99 zł

Grochy królują ostatnio latem obok kwiatów i pasków, co wcale nas nie dziwi - trudno w końcu o bardziej kobiecy i uroczy wzór. Sukienka z Reserved ma piękny kolor, modną długość mini i elegancki kołnierzyk stójkę. Szeroki krój sukienki zamaskuje wszystkie niedoskonałości figury.

fot. Materiały prasowe

Sukienkę możesz kupić w dwóch wersjach kolorystycznych: niebieskiej w drobne grochy oraz czarnej w białe grochy. Obie sukienki z Reserved są uszyte ze stuprocentowej wiskozy. Możesz je kupić w rozmiarach od 34 do 44.

