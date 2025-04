Wygodne buty treningowe to najważniejsza rzecz stroju. Docenią je osoby, które regularnie biegają, chodzą na siłownię lub zajęcia fitness. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Buty treningowe Reebok Speed TR 2.0, cena, ok. 399 zł

Beżowy trencz H&M, cena, ok. 299 zł

Przywraca równowagę skórze tłustej i mieszanej. Stosuje się go oczyszczeniu skóry, ale przed zastosowaniem kosmetyków do pielęgnacji. Jest odpowiedni nawet o bardzo wrażliwej skóry. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Booster wzmacniający pielęgnację Sebium Lotion Bioderma, cena, ok. 55 zł

Aksamitna ramoneska Zaquad, cena z ok. 720 zł na ok. 400 zł

To zapach dla nowoczesnej i odważnej kobiety. Intensywna, bezkompromisowa kompozycja na nowo definiuje pasję – silne uczucie, które pozwala żyć bez narzuconych ograniczeń. Si Passione to hołd złożony kobiecie wolnej i świadomej. Ujawnia nowy wymiar jej osobowości, podkreślając wdzięk, siłę i niezależność. - Karolina, redaktor działu Moda i Uroda

Woda perfumowana Si Passione, 50ml, cena, ok. 409 zł

Zazwyczaj noszę torbę na ramię, co znacznie obciąża mój kręgosłup. Aby więc mu ulżyć, postanowiłam kupić mały plecak. Zdecydowałam się na ten z Reserved, bo jest nieduży, ale pakowny (ma wymiary 30 x 25 x 14 cm), a jednocześnie do wszystkiego pasuje. Teraz mniej narzekam na ból pleców! – Marta, redaktor działu Zdrowie.

Granatowy żakiet z naszywkami jest dobrze skrojony i elegancki. Dobry na każdą okazję. Lubię oryginalne i ciekawe fasony, podobne do tych, jakie oferuje marka Desigual. -Sylwia, redaktor działu Przepisy

Żakiet Ame Desigual, cena ok. 549 zł

Wazon Blumosal, Home and You, cena ok. 79 zł