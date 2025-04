Niesamowicie trwała, a do tego pięknie pachnie! Ta linia matowych szminek w płynie podbija serca dziewczyn na całym świecie. Do wyboru jest naprawdę mnóstwo kolorów! Mnie zachwyciła czerwień

Ten spray intensywnie nawilża i regeneruje zmęczoną skórę oraz zniszczone włosy. Do tego jest całkowicie naturalny! Dla mnie to kolejny hit marki, który na stałe zagości w mojej łazience :)

Spray do ciała i włosów, Natura Siberica, cena ok. 40 zł

To serum to połączone działanie kwasu hialuronowego i wyciągów z kasztanowca oraz lukrecji, które redukuje obrzęki i nawilża skórę. Doskonale wzmacnia działanie każdego kremu!

Ciepłe bluzy z kapturem to zaraz po paletkach cieni do powiek moja druga obsesja! Ta bluza Femi Stories zachwyciła mnie suwakiem wszytym po skosie i delikatnym wzorem. Bluzy tej firmy znam i noszę od lat. Bardzo cenię je za niepowtarzalne wzornictwo, wysoką jakość i to, że nie niszczą się mimo upływu lat! Są idealne na zimę! Basia, redaktor działu Dieta i fitness

Zawsze podziwiam małe, skromne pierścionki, ale sama noszę tylko te wyraziste. Mają być duże i zaskakujące. Ten pierścionek jest jednocześnie elegancki i ekstrawagancki. Wykonano go z czarnego onyksu, oszlifowanego w niezwykłą formę. Pasuje zarówno do kreacji codziennych jak i wieczorowych. Basia, redaktor działu Dieta i fitness

Olejek do twarzy, Superberry Hydrate and Glow Oil, Youth to the people, cena 179 zł