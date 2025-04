To zdecydowanie najlepsze kosmetyki naturalne, jakich do tej pory używałam. Mydło w kostce wygląda jak dzieło sztuki - Agata, wydawca serwisu Polki.pl

Albumy są personalizowane, starannie wykonane i do tego w przystępnej cenie. Polecam, szczególnie w kontekście walentynkowego prezentu :) Chyba nie ma takiej osoby, u której zdjęcia z bliskimi nie wywołują uśmiechu na twarzy! - Agata wydawca serwisu Polki.pl

Personalizowany drewniany album na zdjęcia, Empik foto, cena ok. 120 zł

Przez ostatnie 3 tygodnie w redakcji testowałyśmy oczyszczacz powietrza marki Blueair. Efekt? Każda z nas przestała mieć problem z oczami, które po kilku godzinach pracy piekły, nie chodzimy podziębione (a w pozostałych redakcjach świeci pustkami), a na dodatek nasze samopoczucie i komfort pracy zdecydowanie poprawiło się! Redakcja Polki.pl znajduje się w ścisłym centrum Warszawy, więc przekroczone normy smogowe to dla nas codzienność. Z tym urządzeniem naprawdę można odetchnąć pełną piersią! Polecam wam go z całego serca! - Agata, wydawca serwisu Polki.pl

Oczyszczacz powietrza Blue Pure 221, Blueair, cena ok. 1500 zł

Plecak transparentny, Eastpack, cena ok. 359 zł

Torebki Sabriny Pilewicz to ponadczasowy hit, który powinna mieć w szafie każda kobieta. W tym zestawieniu umieściłam torebkę w kolorze nude. Pasuje do każdej stylizacji! - Agata, wydawca serwisu Polki.pl

Torebka na ramię, Sabrina Pilewicz, cena ok. 950 zł

Kto powiedział, że kosmetyków dla dzieci nie mogą używać dorośli? Ta propozycja od marki Natura Siberica idealnie sprawdzi się podczas zimy. Olejek do masażu ma naturalny skład, nie podrażnia, nie wywołuje reakcji alergicznych. Czego można chcieć więcej od kosmetyku idealnego? - Agata, wydawca serwisu Polki.pl

Olejek do ciała dla dzieci, Natura Siberica, cena ok. 40 zł

Rozświetlacz do policzków, Maybelline x Puma, cena ok. 56 zł

8 z 31

fot. Materiały prasowe

Body, Love on the snow, cena ok. 490 zł