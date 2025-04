Ubrania z Lidla cieszą się coraz większą popularnością. Dyskont dba, by wpisywały się w najnowsze trendy, ale przede wszystkim miały niskie ceny, na które wszyscy mogą sobie pozwolić.

Absolutnymi hitami okazały się: płaszcz w kratę z Lidla, modna parka z Lidla, a także eleganckie koszule do pracy. Teraz zwracamy uwagę na sztuczne futerka, czyli najmodniejsze okrycia zimy 2020. W Lidlu można je kupić za 99,00 zł. Są dostępne w dwóch wersjach.

Teddy bear coat to trend, który pokochały fashionistki, blogerki i celebrytki. Płaszcze i kurtki ze sztucznego futerka podbiły serca kobiet z całego świata. To okrycia, które nie tylko rewelacyjnie wyglądają, ale przede wszystkim są bardzo ciepłe, więc idealnie nadają się na mroźną zimę. Uwielbiamy takie połączenie mody, wygody i komfortu. Oto płaszcze z futerka, które można kupić w Lidlu.

Czarny płaszcz ze sztucznego futerka Lidl, cena 99 zł

W Lidlu można kupić czarny płaszcz ze sztucznego futerka, który wpadnie w oko wielbicielkom niezastąpionej klasyki. Będzie doskonałym uzupełnieniem eleganckich stylizacji np. do pracy. Dzięki ponadczasowemu kolorowi, można mieć pewność, że posłuży dłużej niż jeden sezon.

Płaszcz ze sztucznego futerka w panterkę Lidl, cena 99 zł

Drugi wariant skradnie serca amatorkom gorących trendów. Płaszczyk w panterkę to hit Instagrama. Panterka jest królową wśród innych zwierzęcych wzorów. Nosimy ją zarówno na wieczór, jak i na co dzień. Nasz ulubiony styl, to zestawienie płaszczyka w panterkę z jeansami w tylu lat 90. i masywnymi sneakersami.

Płaszcze są dostępne w sklepie internetowym Lidla. Numer artykułu to 100267994.

