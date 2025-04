Mówią, że nie ma ideałów, ale z jakiegoś powodu ta sukienka zyskała uznanie setek Instagramerek na całym świecie. Czarna maxi z kwiecistym printem pasuje na każdą figurę. Została przeceniona z 99 na 59 zł.

Czarna sukienka z H&M hitem Instagrama

Sukienka z H&M ma wszystko to, czego oczekuje się od letniej kreacji. Jest wykonana z delikatnej i przewiewnej tkaniny o długości do połowy łydki. Materiał wygląda szlachetnie, a wzór nienachalnie. Dzięki temu sukienka zestawiona z klapkami będzie wyglądać miejsko i wakacyjnie. Gdy zestawisz ją ze złotą kopertówką i minimalistycznymi sandałkami na obcasie - bardzo elegancko. A to tylko początek jej zalet.

fot. Materiały prasowe

Kwadratowy dekolt (również na plecach), elastycznie marszczona góra i wykończenia rękawów są jej znakami rozpoznawczymi. Dzięki temu pierwszemu kobiety o niewielkim biuście mogą nosić ją nawet bez stanika, a te o obfitych kształtach nie bać się, że sukienka obniży się i będzie wyglądać ordynarnie. Rozszerzany ku dołowi krój stworzy proporcje, optycznie wyszczupli biodra, a wzór zamaskuje ewentualne fałdki.

Jak nosić czarną sukienkę z H&M?

Sukienka ma nieco bufiaste rękawy z elastyczną gumką na ramionach, dzięki czemu można ją nosić na dwa sposoby. Zachowując kwadratowy dekolt lub opuszczając ramiona, nawiązując w ten sposób do sukienki o kroju hiszpanki.

Na Instagramie cały czas przybywa zdjęć stylizacji z sukienką w roli głównej. Doskonale na nich widać, że pasuje zarówno kobietom plus size, jak i drobnym dziewczynom.

