Wiosną i latem postaw na naturalne tkaniny, optymistyczne kolory i kwieciste wzory - w PEPCO znajdziesz T-shirty wykonane w 100% z bawełny z modnymi printami.

Reklama

T-shirt w kwiaty w PEPCO idealny na wiosnę

Ostatnio pokazywałyśmy bluzę w kwiaty z PEPCO, której sieć sklepów nie umieściła w gazetce produktowej i bardzo przypadła nam do gustu - jest wykonana z bawełny, wykończona ściągaczami, ma uniwersalny, jasnoszary odcień a nadruki kwiatów są wdzięczne i niespotykane.

Jeśli lubisz wiosenne printy (czyli motyw kwiatów, liści, roślin), w PEPCO do zestawu możesz dokupić również barwne T-shirty w bardzo korzystnych cenach, bo już za 9,99 zł. Ich dużą jest skład: są wykonane w 100% z bawełny bez sztucznych domieszek. To gwarantuje ich trwałość, uniwersalność i jesteśmy niemal pewne, że sprawdzą się niezależnie od pogody, nawet na upały. Zobacz, jak wyglądają:

fot. Materiały prasowe

Wiosną postaw na kwiatowe printy

T-shirty w PEPCO występują w 4 kolorach: białym, koralowym, bordowym oraz khaki. Każdy posiada inny wzór na centralnej części koszulki, z wyjątkiem białego - ten jest cały upstrzony drobnymi kwiatkami. Dużą zaletą bluzek z krótkim rękawem z PEPCO jest rozmiarówka: występują one w rozmiarach od S do XXXL - to rzadkość, by w jakiejkolwiek sieciówce kupić T-shirt z bawełny w rozmiarze plus size za 9 zł.

Naszym zdaniem bawełniany T-shirt to baza każdej stylizacji, zwłaszcza w sezonie wiosenno-letnim. Nie musi być gładki - odważ się na wzory i komponuj je z gładkimi elementami garderoby.

Reklama

Śledź z nami promocje i ciekawe oferty: