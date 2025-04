Uwielbiamy koszule, być może właśnie z tego powodu tak często o nich piszemy. W ostatnim czasie zachęcałyśmy was m.in. do zakupu klasycznych koszul do pracy z Lidla. Tym razem znów będzie o koszulach, ale znacznie tańszych i wykonanych ze 100% bawełny.

Reklama

W sieciówkach za takie koszule trzeba zapłacić ok. 129-259 zł, a w Lidlu dostępne są za 34,99 zł. Same zobaczcie, że to będą znakomicie wydane pieniądze.

Koszule z Lidla za 34,99 zł

Nie wyobrażamy sobie szafy bez białej koszuli, a nawet.... kilku białych koszul. To modowy klasyk, który zawsze się sprawdza. Wybieramy go, gdy nie mamy pomysłu na stylizację, a chcemy wyglądać stylowo i elegancko. Wtedy zakładamy do niej klasyczne dżinsy i botki na słupku - wystarczy tylko tyle, aby stworzyć kobiecą i odpowiednią na wiele okazji stylizację.

Jak wyglądają koszule dostępne w ofercie marki Lidl? Zobacz sama!

fot. Materiały prasowe

Koszule mają klasyczny krój - są delikatnie taliowane, mają długie rękawy, klasyczny kołnierz, są zapinane na guziki i mają kontrafałdy na plecach. Są dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych - białej i czarnej, a każda z nich jest dostępna w rozmiarach od 34 do 46.

fot. Materiały prasowe

Jak nosić takie koszule? Według nas ograniczeniem w tym wypadku powinna być jedynie twoja wyobraźnia. Zastanawiamy się już kilka minut i nie udało się nam znaleźć ubrań, do których nie pasuje klasyczna koszula.

Do pracy noś ją z cygaretkami i mokasynami. Na randkę zestaw ją ze skórzanymi spodniami, sandałkami na obcasie, a usta pomaluj czerwoną lub różową szminką. W czasie weekendu będzie dobrze wyglądała z przecieranymi spodniami o luźnym kroju i sportowymi butami. Latem stworzy zgrany duet ze spodniami typu culotte i espadrylami, a zimą ze spódnicą midi (najlepiej zdobioną zwierzęcym motywem) i kozakami na słupku. Same widzicie, że ten element garderoby można nosić przez 24 h na dobę i to 7 dni w tygodniu.

P.S. Jeżeli zależy ci na nonszalanckim wyglądzie, to kup trochę luźniejszą koszulę, najlepiej o rozmiar lub dwa rozmiary większą.

Reklama

Więcej modnych ubrań z Lidla:

Klasyczne spódnice ołówkowe do kupienia w Lidlu. Kosztują tylko 29 zł

Dżinsowa kurtka (ładniejsza niż w Zarze i H&M) do kupienia w Lidlu. Kosztuje 65 zł!

Ponadczasowy szary płaszcz do kupienia w Lidlu za 111 zł. Jest piękny!

Modne sukienki na wiosnę w Lidlu. Są piękne i kosztują tylko 39 zł

Płaszcz w kratę z Lidla hitem sezonu. Jest piękny i kosztuje 111 zł

Klasyczny (brązowy i czarny) płaszcz w Lidlu. Kosztuje tylko 119 zł