To doskonały przykład na to, że jesień nie musi być nudna. Barwnie haftowane botki od razu przyciągają wzrok i ożywiają cały strój. Kwiatowe ornamenty są okazałe, przypominają ogrody pełne kwiatów. Ten trend pokochają miłośniczki klasyki, znudzone noszeniem prostych rzeczy lub szalone zwolenniczki stylu boho.

Jak je nosić?

Dobrze wyglądać będą z dżinsami rurkami, gładkimi lub przecieranymi, białą koszulą i ramoneską. Jeśli masz zgrabne nogi, możesz wypróbować je do prostej, minisukienki o pudełkowym kroju. Jeśli spódnica, to wąska, np. skórzana w duecie z lejącą się koszulową bluzką.

Jak dobierać do nich torebkę?

Już dawno minęły czasy na komplety: torebka plus buty, dlatego nie sil się na znalezienie podobnej, również haftowanej. Lepiej, by była ona jednolita, np. w jednym z kolorów występujących na wzorze. Dobrze jednak, by pasowała ona do haftowanych botków stylem – równie niezobowiązująca i wesoła – może to być malutka torebeczka noszona przewieszona na skos przez ramię, miękki worek boho lub spora i bardzo prosta kopertówka noszona w ręku.

Jak dbać o haftowane botki?

Wyszywane kolorowymi nićmi ornamenty mogą, niestety, farbować, dlatego nie są to buty na słotne dni. Czyścić – najlepiej oddzielnie – haft i resztę buta. Należy również uważać na to, by nie zaciągnąć czymś ostrym nitek. Sprawdź te botki damskie kolorowe!

