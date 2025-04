Polskie gwiazdy uwielbiają perełki z sieciówek, którymi uzupełniają nawet najbardziej szykowne i eleganckie stylizacje. Tym razem ich sympatię zyskała prosta koszulka bez rękawów z Mango, która ma na ramionach poduszki w stylu lat 90. Za prostą bluzkę zapłacisz tylko 39,90 zł, bo jest aktualnie na wyprzedaży.

Anna Lewandowska i Doda w koszulce z Mango

W koszulce z podkreślonymi ramionami zakochała się m.in. Anna Lewandowska, która zestawiła białą propozycję hiszpańskiej sieciówki z czarnymi skórzanymi szortami, pastelową bomberką i botkami z noskami w szpic.

Koszulkę z Mango dodała do swojej garderoby także Doda, która skusiła się jednak na klasyczną czerń. Ona również zdecydowała się na rockowe połączenie i do koszulki założyła kowbojki na obcasie i obcisłe, skórzane spodnie. Całość uzupełniła modnym paskiem i okularami przeciwsłonecznymi.

Koszulka z poduszkami na ramionach z Mango za 39,90 zł

W Mango koszulka jest dostępna w trzech różnych kolorach: białym, czarnym i khaki. Wykonana jest w 100% z bawełny, ma zaokrąglony dekolt i miękkie poduszki na ramionach podobne do tych z żakietów z lat 90. Ten krój nie będzie niestety pasował wszystkim. Kobiety o figurze odwróconego trójkąta, które mają wąskie biodra i bardzo szerokie ramiona mogą koszulką dodatkowo podkreślić dysproporcje figury.

fot. Materiały prasowe, czarna koszulka bez rękawów z Mango, cena 39,90

Koszulkę możesz kupić w rozmiarach od XS do XL, jednak część rozmiarów może wyprzedać się lada moment, bo bluzka jest prawdziwym hitem sprzedażowym marki. Nic dziwnego. Po obniżce ceny kosztuje tylko 39,90 zł!

Koszulka w stylu lat 90. świetnie będzie pasowała do wszelkich rockowych stylizacji. Śmiało noś ją do poszarpanych jeansów i ciężkich butów motocyklowych, albo do skórzanej mini i botków na szpilkach.

Jeśli wolisz bardziej eleganckie wydanie, do koszulki z poduszkami na ramionach włóż luźne spodnie o kroju palazzo i seksowne sandałki na słupku. Dodaj złotą biżuterię i zyskasz świetną stylizację do pracy lub na wielkie wyjście.

