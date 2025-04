Masz w tym sezonie ochotę na coś innego niż klasyczne jeansy? Wypróbuj jeden z wiosennych evergreenów – spodnie w białym lub kremowym kolorze. Stworzysz z nimi naprawdę wiele modnych stylizacji – od total looków, po zwykły, ale w dobrym smaku styl casual.

Jedna z aktorek serialu „Przyjaciółki” – Agnieszka Sienkiewicz – wie już, co w trawie piszczy i postawiła na kremowe spodnie z Zary. Chociaż nie są obcisłe, dzięki podwyższonemu stanowi oraz lekko zwężającym się nogawkom ich fason optycznie wyszczupla sylwetkę. Jak wyglądają i ile kosztują?

Agnieszka Sienkiewicz w wiosennej stylizacji

Trzeba przyznać, że aktorka prezentuje się naprawdę pięknie. Klasyczna, luźna parka i sweter w grochy wyglądają razem bardzo dobrze. Tworzą ponadczasowy i bardzo stylowy zestaw. Tak mogłybyśmy się ubierać przez całą wiosnę!

Kremowe spodnie Zara, cena z 99,90 zł na 59,90 zł

Spodnie, które ma na sobie aktorka to prawdziwy must have na nadchodzący sezon. Dużą rolę grają w nich detale – ozdobne szlufki i zaszewki, a elegancko wszyte kieszenie sprawiają, że spodnie wyglądają jeszcze piękniej.

Spodnie z Zary nie tylko dobrze wyglądają, ale są bardziej przyjazne środowisku niż większość ubrań z sieciówki. Są wykonane z co najmniej 25% recyklowanego poliestru pozyskanego z używanych plastikowych butelek. Do tego do jego produkcji znacznie zmniejszono zużycie wody, energii i zasobów naturalnych. Pięknie i eko – czy można chcieć czegoś więcej?

