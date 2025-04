Płaszcz na sezon jesienno-zimowy powinien być ciepły, elegancki i bardzo stylowy. Jeśli czerń i beż wydają ci się zbyt banalne, możesz pomyśleć o płaszczu w kolorze granatowym. Jest równie ponadczasowy, klasyczny i kobiecy, a jednak potrafi wyróżnić się w tłumie!

Granatowe płaszcze na sezon jesień-zima 2018/2019

Płaszcze w kolorze granatowym pojawiły się wśród propozycji wielu popularnych marek odzieżowych. Granat to kolor, który doskonale pasuje zarówno do stylu formalnego, jak i... sportowego. Oznacza to, że sklepy oferują m.in. eleganckie granatowe płaszcze, np. dwurzędowe z guzikami w kolorze złotym.

Jednak nie jest to jedyny wybór! Jeśli wolisz coś mniej zobowiązującego, w sieciówkach znajdziesz również granatowe parki, które od kilku sezonów cieszą się sporym zainteresowaniem. Amatorki najnowszych trendów koniecznie powinny zwróć uwagę na modele z dzianiny oraz okrycia w niezwykle modną kratę.

Zobacz, jakie modne granatowe płaszcze przyciągnęły naszą uwagę w tym sezonie!

