Golf - która z nas wyobraża sobie jesienną garderobę bez niego? W tym sezonie jest szczególnie modny. Powód? Pasuje niemal do wszystkiego, jest ciepły i praktyczny. A przede wszystkim, idealnie wpisuje się w szalenie modna estetykę lat 90.

Co będzie modne w sezonie jesień-zima 2018/2019? Tutaj znajdziesz wszystko o najważniejszych trendach!

Modne golfy na jesień-zimę 2018

W sezonie jesienno-zimowym największym hitem są szare golfy. Ten pozornie zwyczajny trend, doskonale pasuje do modnego obecnie minimalizmu w modzie. Można wybierać spośród wielu odcieni szarości: od jasnych, przez ciemniejsze, aż po grafity.

Jeśli wolisz odrobinę koloru w garderobie, to świetnie! Na topie są golfy w kolorze żółtym, pomarańczowym czy rudym. Wielbicielki wyrazistych trendów, też będą zadowolone. W ofercie sieciówek można znaleźć również intensywne czerwienie, głębokie turkusy czy indygo.

I najważniejsze - do łask wróciły czarne golfy! Ten klasyczny model doskonale sprawdzi się na wiele okazji. Będzie pasował zarówno do biura do eleganckiej spódnicy, jak do casulowej stylizacji na weekend, a w zestawieniu z ramoneską wyczaruje look na wieczór!

Zobacz modne golfy z sieciówek na następnych stronach galerii!

