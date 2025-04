Lubisz ubrania, które są nie tylko modne, ale też i praktyczne? Golf damski to wybór dla ciebie! W tym sezonie jest gorącym hitem. Można go nosić na wiele sposobów. Doskonale sprawdzi się w stylizacji na co dzień z ulubionymi jeansami i sneakersami.

Będzie także świetnym uzupełnieniem wyjściowego zestawienia z elegancką spódnicą i marynarką. Wszystko zależy, jaki fason wybierzesz. Znalazłyśmy dla ciebie kilka propozycji ze znanych sklepów. Ceny już od 29,99 zł. Pokochasz te swetry!

Na początek proponujemy golf z prążkowanej dzianiny w przepięknym, kobaltowym kolorze. Kobalt stylowo ożywi każdą stylizację. Jest także bardzo twarzowy i podkreśla urodę. Sweter ten ma dosyć dopasowany do ciała fason, dlatego najlepiej nosić go ze spodniami lub spódnicą z wysokim stanem. Wykonany z miłego i miękkiego materiału. Kosztuje tylko 39,99 zł i dostępny jest do rozmiaru XL.

fot. niebieski golf damski Mohito / mohito.com

W oko wpadł nam również stylowy sweter z golfem w modnym, liliowym kolorze. Uszyty został z miękkiej, melanżowej i nieco grubszej tkaniny, która jest ciepła i pięknie układa się na sylwetce. Ma luźniejszy fason, dlatego dopasuje się do niemal każdej figury. Będzie doskonale wyglądać z niebieskimi jeansami albo z modną, skórzaną spódnicą.

fot. golf damski House / housebrand.com

Naszą uwagę przykuł również niebanalny golf marki Top Secret. Wyróżnia się za sprawą modnego wzoru w pepitkę. Wygląda naprawdę stylowo i podkręca stylizację. Sama pepitka pojawia się tutaj w dwóch rozmiarach, co daje bardzo ciekawy efekt. Taki sweter najlepiej nosić z gładkimi ubraniami w stosowanym kolorze.

fot. golf damski Top Secret / topsecret.pl

Jeżeli lubisz klasyczne stylizacje, koniecznie zainwestuj w beżowy golf, który łatwo wystylizować. Pasuje do wszystkiego i jest ponadczasowy. Modny i niedrogi model znajdziesz w ofercie marki House. Został uszyty z dzianiny z domieszką wysokiej jakości wiskozy, więc posłuży ci na lata. Obecnie na wyprzedaży kupisz go za jedyne 29,99 zł!

fot. golf damski Cropp / cropp.com

Na koniec jeszcze niebanalna propozycja w postaci czerwonego swetra z golfem marki Renee. Model ten ma zmysłowe wycięcie na jednym ramieniu, co czyni go bardzo kobiecym i seksownym. Będzie idealny na randkę albo imprezę. Świetnie prezentuje się w towarzystwie skórzanych spodni albo gładkiej, plisowanej spódnicy. Jest absolutnie wyjątkowy!

fot. golf damski Renee / renee.pl

