Maxi spódnica potrafi naprawdę uratować stylizację - szczególnie, gdy robi się już wyjątkowo gorąco, a niekoniecznie masz ochotę zakładać krótkie spodenki lub mini spódniczkę.

Reklama

Idealną spódnicę na sezon wiosna-lato 2020 znalazłyśmy w popularnym dyskoncie. Maxi spódnica z Lidla jest nie tylko piękna, ale też przyjazna skórze i środowisku - wszystko dzięki zastosowaniu materiału, do którego produkcji używa się mniej zasobów odnawialnych i ekologicznych, zrównoważonych upraw.

Rozcięta maxi spódnica z Lidla hitem sezonu

Ten model jest bardzo prosty, ale to wcale nie znaczy, że nie będzie wyglądał seksowanie, a jednocześnie z klasą. Maxi spódnica z Lidla doskonale dopełni każdą codzienną stylizację - i to nie tylko letnią.

fot. Materiały prasowe

Maxi spódnica z Lidla ma z boku bardzo seksowne rozcięcie, a z przodu intrygujące zapięcie na guziki, dzięki czemu jest o wiele bardziej interesująca niż zwykłe, proste modele. Sięga do kostek i ma podwyższony stan, dzięki czemu podkreśla talię i wyszczupla ją.

Jest uszyta ze 100% wiskozy, bardzo miękkiej w dotyku tkaniny pochodzenia naturalnego. Jest dzięki temu bardzo przewiewna, a ponieważ doskonale chłonie i odprowadza wilgoć, będziesz się w niej czuła komfortowo nawet w ciepłe dni.

Maxi spódnica z Lidla jest dostępna w przedsprzedaży w rozmiarach od 34 do 46. Będą w niej wyglądać dobrze wszystkie z nas, niezależnie od kształtu sylwetki czy noszonego rozmiaru. Będzie dostępna jedynie online, a na jej wysyłkę będziemy musiały niestety nieco poczekać - te planowane są dopiero od 27 kwietnia.

Jak nosić maxi spódnicę z guzikami?

Ten krój spódnicy daje ogromne pole do popisu. Ponieważ jest gładka, będą do niej pasować wszystkie wzory i faktury. Nasz ulubieniec na chłodniejsze dni to oversizowy sweter z golfem. W upały zaś prosty t-shirt lub bluzka z odkrytymi ramionami.

Reklama

Jeśli chcesz wyglądać w niej bardziej kobieco, załóż top na ramiączkach z koronkowym wykończeniem. Wieczorem na górę zarzuć ramoneskę. Będziesz z pewnością wyglądać stylowo i z pazurem.