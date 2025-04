Elegancka marynarka to klasyczny element garderoby, który powinna mieć w swojej szafie każda kobieta. Nawet jeśli nie musisz na co dzień nosić formalnych zestawów, to zainwestuj w stylowy żakiet, który będzie pasował do dżinsów, ołówkowej spódnicy i zwiewnej sukienki.

Dlaczego warto mieć chociaż jedną marynarkę? Są wyjątkowo łaskawe dla kobiecej sylwetki. Każda przedstawicielka płci pięknej wygląda w nich zgrabnie i szykownie. Trzeba tylko dobrać fason odpowiedni do sylwetki.

Jak dobrać marynarkę do sylwetki?

Marynarka dla figury typu klepsydra - kobiety z wąską talią i sporym biustem (proporcjonalnym względem bioder) mogą poszaleć. Jednak najlepiej będą wyglądały w modelach podkreślających talię. Sprawdzą się również modele z zaszewkami lub ozdobną baskinką.

Marynarka dla figury typu gruszka - panie, które mają biodra szersze niż ramiona, powinny odwrócić uwagę od masywnego dołu. Marynarka powinna mieć intensywny kolor lub wyraźne wzory . Nie bójcie się również poduszek na ramionach - wyrównają proporcje sylwetki.

Marynarka dla figury typu jabłko - postawcie na oversizowe modele, które nie będą podkreślały talii i brzucha. Dzięki temu nikt nie zauważy najsłabszych punków waszej sylwetki.

Jak nosić marynarkę?

Ten ciuch można nosić na niezliczoną liczbę sposobów i na każdą okazję. Marynarka to element garderoby, który nie wychodzi z mody, a co sezon możemy oglądać ją na światowych wybiegach w kolekcjach znanych marek.

fot: screen Instagram

Żakiety możecie nosić zamiast swetra, ramoneski lub kurtki dżinsowej. Świetnie wyglądają z koszulami, klasycznymi topami, golfami i jedwabnymi bluzkami, ale równie dobrze sprawdzą się w bardziej casualowych stylizacjach.

Na sklepowych półkach znajdziecie obecnie bardzo duży wybór stylowych marynarek. My w tym sezonie stawiamy na klasyczne kolory i stylową kratę.

