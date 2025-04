Szafa kapsułowa tzw. capsule wardrobe, ma same zalety. Wszystkie ubrania i dodatki, które w niej skompletujesz, pozwalają na stworzenie kilkunastu uniwersalnych zestawów, w których zawsze dobrze się czujesz i wyglądasz. Problem - „nie mam się w co ubrać" znika raz na zawsze.

Jeśli starannie przemyślisz, co powinno znaleźć się w twojej garderobie, nie tylko pozwoli ci to zaoszczędzić pieniądze (raz stworzona nie wymaga ciągłych nakładów finansowych), ale również uniknąć rozczarowań, kiedy pod wpływem impulsu znów kupisz turkusowy sweter, który do niczego nie pasuje. Tutaj mniej znaczy więcej.

Spis treści:

Tworzenie szafy kapsułowej to nie taka prosta sprawa. Uprzedzamy - nie zrobisz tego w jedno popołudnie, standardowo zajmuje to od kilku do kilkunastu tygodni.

Zrób porządki w szafie

Od tego należy zacząć. Przejrzyj dokładnie wszystkie ubrania i zastanów się, ile razy i na jaką okazję daną rzecz założyłaś. Być może okaże się, że w szafie masz 5 golfów, których nigdy nie miałaś na sobie, bo źle się w nich czujesz? Nie kupuj kolejnego, a z tych które masz wybierz jeden i zostaw „na wszelki wypadek".

Ustal ilość ubrań

W szafie kapsułowej powinno być maksymalnie 40 sztuk odzieży. To w zupełności wystarcza, by przetrwać 2 sezony. Do ilości ubrań nie wliczają się drobne dodatki takie jak paski, biżuteria czy zegarki oraz bielizna, ubrania sportowe oraz rzeczy „po domu".

Wybierz kolory, wzory i fasony

To na ich podstawie będziesz budować swoją własną szafę kapsułową. Zastanów się, w jakich kolorach i wzorach dobrze się czujesz i wyglądasz, co po prostu lubisz nosić. Są kobiety, które uwielbiają oversize'owe ubrania, więc nie ma powodów, by na siłę wciskać je w biznesowy look (jeśli nie wymaga tego od nich ich praca).

Wybierz maksymalnie 5 kolorów, na bazie których zbudujesz swoją garderobę. Najlepiej sprawdzają się neutralne barwy np. czerń, biel, beż (lub szarość), brąz i jakiś jeden mocniejszy kolor. Stawiaj na gładkie materiały (chyba, że jest wzór, który kochasz i zawsze dobrze się w nim czujesz, np. paski).

Inwestuj w ubrania dobrej jakości

W szafie kapsułowej spore znaczenie ma jakość ubrań - to z jakich materiałów są uszyte i jak wykonane. Lepiej jest kupić jeden wełniany sweter niż kilka akrylowych - jest cieplejszy i lepiej się prezentuje. Skórzane botki posłużą przez lata, te wykonane z eko skóry już nie.

Szafa kapsułowa a trendy

Szafa kapsułowa to opcja dla minimalistek, które mają swój styl i nie ma nic wspólnego z najnowszymi trendami. Nie oznacza to jednak, że nie możesz pozwolić sobie raz na sezon na sukienkę w najmodniejszym fasonie czy kolorze (pod warunkiem, że do ciebie pasuje). Najlepszą opcją jest inwestycja w 1-2 rzeczy w zgodzie z najnowszymi trendami, które po sezonie po prostu sprzedasz i będziesz mieć fundusze na kolejne modne ubrania.

Sprzedaj lub zamień

To samo możesz zrobić z ubraniami, których po prostu już nie nosisz, albo kupiłaś pod wypływem impulsu. Istnieje wiele serwisów aukcyjnych (np. Allegro, OLX, Vinted), na których możesz sprzedać swoje ubrania i kupić inne, używane lub zupełnie nowe, które bardziej pasują do twojego stylu. Taka wymiana ubrań jest teraz bardzo na czasie i w duchu „less waste".

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Sporo zależy od twojego indywidualnego stylu. Są takie rzeczy, które muszą się w niej znaleźć np. płaszcz czy kurtka o kroju dobranym do naszej sylwetki, jednak to wcale nie oznacza, że musi to być tak popularny beżowy trencz. Zebrałyśmy ubrania i dodatki, z których powinna się składać się szafa kapsułowa. Oczywiście, wszystkie pozycje można modyfikować - jeśli nie chodzisz w sukienkach, zastąp je taką samą ilością szortów, a jeśli nie przepadasz za jeansami - zastąp je dowolnymi, ulubionymi spodniami.

Ubrania do szafy kapsułowej

2 pary jeansów (jasne i ciemne),

3-4 sukienki na wiosnę-lato,

3-4 sukienki na jesień-zimę,

1 sukienka wieczorowa,

1 płaszcz na wiosnę,

1 płaszcz na jesień,

1 kurtka na wiosnę,

1 kurtka na zimę,

1 biała koszula,

1 elegancka spódnica lub spodnie (na rozmowę o pracę, egzamin itd.),

2 ciepłe swetry,

1 kardigan,

3 bluzki z długim rękawem,

5 t-shirtów w różnych kolorach,

2 topy na ramiączka,

2 pary szortów i/lub 2 spódnice na wiosnę-lato.

Buty i dodatki do szafy kapsułowej:

1 para sneakersów,

1 sandałki,

1 botki,

1 kozaki,

1 duża torebka na co dzień,

1 kopertówka.

Uwaga, bluzką z długim rękawem może być jedwabna bluzka z kołnierzem albo bawełniany longsleeve - wszystko zależy od tego, czy na co dzień ubierasz się bardziej elegancko czy casualowo.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Treść artykułu została pierwotnie opublikowana 29.01.2021

