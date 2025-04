Wielu z nas lubi dostawać prezenty i niejeden lubi je dawać (uśmiech obdarowanej osoby to chyba najprzyjemniejsza sprawa). Niektórym samo szukanie podarunku spędza jednak sen z powiek. Brakuje nam pomysłów, a przecież nie chcemy zawieść ważnej dla nas osoby.

Szukanie prezentu nie jest jednak takie trudne, jak się może wydawać. Wystarczy pamiętać o trzech zasadach. Po pierwsze, znaczenie ma, kim jest dla nas osoba obdarowywana (co innego kupimy swojemu mężczyźnie, co innego koledze z pracy). Po drugie, musimy dowiedzieć się, co lubi. Najważniejsza jest jednak trzecia zasada, bo sprawdza się w każdym przypadku – stawiajmy na klasykę, gadżety, które nigdy nie wyjdą z mody.

Przykłady? Oto sześć prezentów, które doceni każdy mężczyzna:

Elegancki zestaw do wina

Mężczyzna jest smakoszem wina? Zamiast znowu kupować mu butelkę trunku (szczególnie, jeśli zupełnie nie wiesz, jak rozpoznać dobry alkohol), postaw na coś bardziej oryginalnego – elegancki zestaw do wina. Dzięki niemu, oboje poczujecie się, jak w restauracji!

Przydadzą się przy otwieraniu butelek z białym i czerwonym winem czy serwowaniu alkoholu. Będą idealne zarówno na domową randkę we dwoje, jak i na imprezę w gronie znajomych. Przed zakupem, upewnij się, że produkt jest wykonany z wysokiej jakości stali nierdzewnej, precyzyjnie, z dbałością o szczegóły. Dzięki temu posłuży obdarowanemu na długie lata.

Koszula

Dobrze skrojona koszula powinna znaleźć się w szafie każdego mężczyzny. Nie musi kosztować majątku, ważne, żeby była wykonana z porządnego materiału (np. 100 % bawełny). Wybierz taką, która będzie nadawała się zarówno na co dzień, jak i od święta. Model, który będzie pasował pod marynarkę i pod sweter. Postaw na neutralne kolory (biały, beżowy, jasnoniebieski), na klasykę, która zawsze się obroni.

Pasek skórzany

Ważnym elementem w garderobie każdego mężczyzny jest też pasek skórzany (dodatek, który nie tylko jest bardzo przydatny, ale też stanowi świetne wykończenie każdej stylizacji).

Zwróć uwagę na jakość wykonania, a także materiał produktu. Najlepsze paski powstają z najmocniejszej części skóry, czyli kruponu. Świetnie sprawdzają się też modele z klasyczną metalową klamrą. To, czy wybierzesz cienki, czy gruby, czarny, brązowy, czy granatowy, zależy już tylko od ciebie.

Portfel skórzany

A jeśli mowa o kompletowaniu dodatków, nie możemy nie wspomnieć o portfelu skórzanym. To dobra inwestycja – jest znacznie bardziej trwały, niż ten wykonany z tkanin czy ekoskóry. I znacznie bardziej elegancki.

Postaw na model ze skóry cielęcej, bydlęcej, licowej albo nubuku. Wybierz taki, w którym bez trudu znajdzie się miejsce na monety, karty kredytowe, lojalnościowe, małe pamiątki i zdjęcia bliskich. Porządny portfel przyda się każdemu mężczyźnie.

Książka

Książka to zawsze dobry pomysł na prezent. Szczególnie teraz, gdy dni robią się coraz krótsze, a pogoda coraz częściej nie zachęca do wyjścia z domu. Dowiedz się, czy mężczyzna, woli fikcję, czy literaturę faktu? Czy zwykle zaczytuje się w beletrystyce, czy reportażach? Czy woli kryminały, czy książki historyczne? Czy śledzi nowości, czy raczej jest wierny swoim ulubionych autorom? A może kolekcjonuje nowe, piękne wydania z klasyki literatury?

Jeśli nie jesteś pewna, co sprawiłoby mu największą przyjemność (albo nie wiesz, czy dany tytuł ma już za sobą), zapytaj, jaki tom chciałby mieć na swojej półce. Zniknie element zaskoczenia, ale przynajmniej nie będzie gromadził niepotrzebnych przedmiotów.

