W sezonie jesień-zima 2019/2020 futrzane kamizelki to must have. Świetnie wyglądają, a przy okazji zapewniają ochronę przed zimnem. Futro sztuczne czy naturalne? Wybierz zgodnie z własnymi przekonaniami. W tym przypadku moda jest bardzo demokratyczna, nie liczy się ani cena, ani skład materiałowy.

Najmodniejsze kamizelki futrzane na jesień i zimę 2019/2020

W nowym sezonie sama możesz wybrać, co chcesz nosić. Z mody nie wychodzą eleganckie modele z naturalnego futra, lecz... projektanci nie pominęli również potrzeb miłośników zwierząt. Na topie także są wzory ze sztucznego futerka, które wyglądają równie efektownie.

Najbardziej pożądana jest oczywiście klasyka, czyli kamizelki w kolorze czarnym i brązowym. To ponadczasowe barwy, które doskonale pasują do wielu jesienno-zimowych stylizacji. Będą doskonałym dodatkiem do stylu boho, który nadal nie wychodzi z mody.

Wolisz coś bardziej ekstrawaganckiego? Postaw na wyrazisty kolor. Niektóre marki proponują swoim klientkom np. fiolet lub turkus, które będą pasować do wielu jesienno-zimowych stylizacji. Świetnie sprawdzą się również na wieczorne wyjście z przyjaciółmi.

Jak nosić futrzaną kamizelkę?

Wciąż zastanawiasz się, czy kamizelka futrzana to hit czy kit? Odpowiedź jest prosta: wszystko zależy od tego, z czym ją zestawisz. Możliwości stylizacji jest mnóstwo. Oto kilka pomysłów:

Jako okrycie wierzchnie - noszone na marynarki, lekkie kurtki lub grube swetry.

- noszone na marynarki, lekkie kurtki lub grube swetry. W wersji eleganckiej - pomyśl o francuskiej elegancji, o ołówkowych spódnicach, wąskich spodniach cygaretkach. Noś taką kamizelkę z eleganckimi torbami typu kuferek, ze skórzanymi rękawiczkami i botkami na wysokim obcasie lub oksfordami.

- pomyśl o francuskiej elegancji, o ołówkowych spódnicach, wąskich spodniach cygaretkach. Noś taką kamizelkę z eleganckimi torbami typu kuferek, ze skórzanymi rękawiczkami i botkami na wysokim obcasie lub oksfordami. Na rockowo - w zestawie skórzanymi spodniami, podartymi dżinsami, obcisłymi rurkami, denimowymi koszulami i dżinsowymi kurtkami. torbami typu worek i kozakami powyżej kolan lub butami motocyklowymi.

- w zestawie skórzanymi spodniami, podartymi dżinsami, obcisłymi rurkami, denimowymi koszulami i dżinsowymi kurtkami. torbami typu worek i kozakami powyżej kolan lub butami motocyklowymi. W wersji grunge - czyli miksuj i mieszaj: wzory, kolory i faktury. Kamizelkę noś na kraciaste flanelowe koszule, swetry w norweskie wzory, golfy oversize'owe, długie kardigany. Z traperkami, martensami lub szybletami.

- czyli miksuj i mieszaj: wzory, kolory i faktury. Kamizelkę noś na kraciaste flanelowe koszule, swetry w norweskie wzory, golfy oversize'owe, długie kardigany. Z traperkami, martensami lub szybletami. W wersji boho - to też oznacza miksowanie i mieszanie, ale trochę łagodniejsze. Komponuj zestawy ze zwiewnymi sukienkami, długimi tunikami lub swetrami noszonymi warstwowo.

- to też oznacza miksowanie i mieszanie, ale trochę łagodniejsze. Komponuj zestawy ze zwiewnymi sukienkami, długimi tunikami lub swetrami noszonymi warstwowo. W wersji sportowej lub casualowej - wybierz kamizelki z kapturem, noś je na ciepłe bluzy, do jeansów boyfriend i sneakersów.

Boisz się, że futrzana kamizelka dodaje ci dodatkowych kilogramów, poszerza talię lub rujnuje proporcje klepsydry? Nie zapominaj spiąć ją paskiem - niezbyt szerokim, ale też niezbyt wąskim.

Ostrożnie z dodatkami. Taka kamizelka nie lubi przesadnej konkurencji. Futrzane dodatki są w tym sezonie bardzo modne, ale nie jest wskazane, by nosić razem góra dwóch w jednej stylizacji.

