Małgorzata Socha słynie z bardzo kobiecych stylizacji, które zawsze świetnie wpasowują się w aktualne trendy. Co chwilę zachwyca fanki nowym zestawem, a w komentarzach pod jej postami zdecydowanie przeważają zachwyty. Tym razem postanowiłyśmy sprawdzić, czy look aktorki uda się odtworzyć, szukając jego elementów na wyprzedażach w jednych z popularniejszych polskich sklepów. Okazuje się, że tak - i zapłacisz za to mniej niż 250 zł!

Wakacyjny look Małgorzaty Sochy

Tym razem aktorka postawiła na czarno-czerwoną sukienkę z kwiatowym motywem, klasyczne czarne klapki oraz piękny pleciony kapelusz, który podbił nasze serca. I nie tylko nasze! Fanki również zachwyciły się tym zestawem.

Trzeba przyznać, że Małgosia Socha wygląda w tym zestawie naprawdę świetnie. Użytkowniczki porównują ją nawet do Ani z Zielonego Wzgórza! Ten look spodobał się nam tak bardzo, że postanowiłyśmy rozłożyć go na czynniki pierwsze.

Aktorka wybrała sukienkę w drobne kwiaty utrzymaną w czerwono-czarnej kolorystyce. Szczerze mówiąc, do tej pory nie miałyśmy pojęcia, że takie połączenie może prezentować się tak wspaniale! Sukienka pochodzi ze sklepu Affair i kosztuje 760 złotych. Podobny krój i kolorystykę znalazłyśmy jednak w ofercie sklepu Born2Be.

fot. Materiały prasowe

Sukienka ma luźny krój i zebranie w pasie, dzięki czemu pięknie podkreśla talię. Jest dostępna w rozmiarach od S do XL i jest dostępna na wyprzedaży! Została przeceniona z 79,99 zł na 69,99 zł. W porównaniu z sukienką aktorki jest to ogromna różnica!

Zamiast klasycznych sandałów Socha wybrała do tej sukienki piękne, kobiece klapki ze skrzyżowanego paska. Ten model pochodzi z kolekcji sklepu Le Petit Trou i kosztuje 740 zł. Na eobuwie kupisz jednak bardzo podobne klapki za ułamek tej ceny.

Klapki to model marki Refresh, który jest dostępny w cenie 129 zł. Jest wykonany z wysokogatunkowego tworzywa i ma piękną cholewkę z tkaniny o wykończeniu przypominającym zamsz. Jeśli nie odpowiada ci czarny kolor, możesz kupić je także w 3 innych wersjach: brązowej, koralowej oraz żółtej.

Klapki i sukienkę uzupełnia najważniejszy element tej stylizacji - piękny kapelusz od Monnari! Ten model wykonany jest z grubej plecionki i kosztuje 89 złotych. Nie jest to wiele, ale my znalazłyśmy model o jeszcze niższej cenie. Jest dostępny w sklepie Renee i na wyprzedaży kosztuje tylko... 39 zł.

Kapelusz z Renee to klasyczny model z szerokim rondem. To obowiązkowy element letniej stylizacji nie tylko ze względu na ochronę przed słońcem! Dodatkowego uroku nadaje mu pasek z materiału o panterkowym deseniu. Ma ciemnobrązowy kolor, ale możesz go kupić również w innych odcieniach beżu, bieli, a także różu. Wszystkie te wersje są dostępne w jednym, uniwersalnym rozmiarze.

