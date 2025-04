Moda nie zna granic? Dla naszych dziadków dziurawe spodnie były oznaką głupoty, niechlujstwa i... współczesności. Dla nas są normalką, dlatego może za jakiś czas dziurawe swetry będą codziennością, ale póki co możemy się z nich pośmiać.

Dziurawy sweter od Kanye Westa

Muszę przyznać, że uwielbiam ubrania jego projektu. Lubię koncepcję monochromatyczności i total looku w najróżniejszych odcieniach nude. Faktury, dekonstrukcja i jak się okazuje... dekompozycja, to jego znaki rozpoznawcze.

Look z pokazu Yeezy - kolekcja jesień-zima 2016/2017 - fot. FREE

Problemy fashion victims



Kanye West uznaje się za wizjonera, ale jak wszyscy wiemy, powtarzane kłamstwo, staje się prawdą. Dlatego nie chcę tak od razu wyrzucać do kosza projektu dziurawego swetra ;) Widzę, że jest aż śmieszny i wygląda jakby ktoś wyciągnął go z płonącego kominka lub ściągnął z ofiary bombardowania (tak, takie opinie znajdziecie w internecie). Jednak mimo wszystko mogłabym go mieć w swojej kolekcji. Tak, wiem - przemawia za mną modowy snobizm. Jednak całe szczęście mnie na niego nie stać!

Okazuje się, że to "cudeńko" z metką Yeezy kosztuje... prawie 3700 złotych. A kupić go można nawet w Polsce. Chętne zapraszam na zakupy do warszawskiego Vitkaca.

Świat oszalał. Całe szczęście nie musimy dokładać się do majątku pana Kardashiana i możemy go zrobić same. Wystarczy jeden, używany sweter, nożyczki i/lub zapałki. Powodzenia ;)