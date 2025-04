Nigdy się nie starzeje i zawsze dobrze wygląda. Mowa oczywiście o dżinsie. Znów jest hitem! Spokojnie możecie wyciągnąć z szafy starą parę dzwonów czy rurek i nosić je na co dzień.

Reklama

Kochamy go za to, że jest praktyczny, wygodny i uniwersalny. Nic dziwnego, że niemal co sezon przeżywa wielki come back. Zmieniają się kroje, wykończenie (hafty, aplikacje, przetarcia), a dżins pozostaje niezniszczalny...

Z kultowej tkaniny w kolorze blue szyje się obecnie wszystko. Tyle, że oprócz dżinsu z grubego, sztywnego denimu, używa się dziś cienkich, lejących tkanin z dodatkiem wiskozy. Latem idealnie się sprawdzają.

Na co zwrócić uwagę kupując nowe dżinsy?

Fason

W sklepach znajdziesz dżinsowe ciuchy w rozmaitych krojach, ale najszlachetniej i najlepiej wyglądają te o prostych, klasycznych liniach. Co więcej możesz być pewna, że one nigdy się nie zestarzeją!

Połączenia

Mamy dobrą wiadomość: do dżinsu pasuje właściwie wszystko. Najmodniejsze jest jednak tego lata łączenie dżinsu z... dżinsem.

Dżinsowe ubrania w H&M

Projektanci sieciówek trzymają rękę na pulsie. Już teraz bez problemu w sklepach popularnej marki znajdziecie prawdziwy, niefarbowany odcień denimu, czyli klasyczny niebieski (zwany denim blue).

Denimowe kurtki w każdej odsłonie zastępować będą wysłużone przez lata ramoneski, zaś dżinsowe spodnie... niezmiennie będą wiodły prym.

W tym sezonie hitem będą dżinsy o prostej nogawce, z wyższym stanem typu mom jeans popularne w latach 90. Długość nogawki to nieco przed kostkę, często też nogawki będą delikatnie rozkloszowane. My je pokochaliśmy!. Świetnie można je łączyć z innymi elementami garderoby – koszulami, swetrami, bluzami, tworząc tym samym stroje na różne okazje.

A na koniec dżinsowy total look. Warstwy denimowej tkaniny łączymy ze sobą niezależnie od odcienia. Efekt końcowy będzie zachwycający. Spróbuj!

Więcej modnych ubrań i dodatków:

Reklama

Te spódnice niezmiennie zachwycają od wielu lat. Zobacz, o jaki model chodzi!Masz duży biust? Zobacz, w jakich ubraniach będziesz wyglądać najlepiej!Spodnie dzwony wracają na salony. Czy masz je już w swojej szafie?