Dżinsowe koszule cieszą się ogromną popularnością przez cały rok. Pasują do wielu stylizacji i każda z nas wygląda w nich dobrze.

Aktualnie takie koszule można kupić w Lidlu. To kolejna klasyczna rzecz z oferty dyskontu, która zasługuje na uwagę. Niedawno polecałyśmy wam ramoneski z Lidla, teraz pora na koszule.

Koszule dżinsowe w Lidlu

Koszule z dżinsu nigdy nie wychodzą z mody. Są ponadczasowe i zawsze świetnie wyglądają, a do tego denim pojawił się wśród trendów na wiosnę i lato 2020.

W poszukiwaniu idealnego modelu warto zajrzeć do sklepu internetowego marki Lidl, gdzie często można znaleźć modowe perełki w bardzo atrakcyjnych cenach. Lidl daje swoim klientkom możliwość kupowania ubrań dobrej jakości znacznie taniej niż w sieciówkach.

Nasze najnowsze odkrycie do dżinsowe koszule, które dostępne są w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieskim i czarnym.

Niebieska koszula może być noszona na wiele sposobów. Na topie jest dżinsowy total look, który można uzyskać łącząc ze sobą ten sam lub różne odcienie dżinsu. Taką koszulę możesz założyć do ołówkowej lub plisowanej spódnicy, cygaretek lub szortów. Będzie pasował prawie do wszystkiego, więc możesz szaleć ze stylizacjami.

Drugi wariant ma kolor delikatnie wyblakłej, jakby spranej czerni. Koszula w takim kolorze będzie pasowała do zestawów w stylu rockowym lub z nutką grunge. Doskonale będzie wyglądała z woskowanymi legginsami lub spodniami ze skóry ekologicznej. Dopełnieniem takiej stylizacji mogą być wygodne botki i ramoneska.

