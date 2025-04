Kurtki dżinsowe i ramoneski cieszą się ogromną popularnością przez cały rok, bo można nosić je również w okresie jesienno-zimowym. Z powodzeniem zastępują marynarki lub kardigany i dodatkowo dodają stylizacji rockowego pazura. Zapewne właśnie dlatego tak chętnie klikałyście w tekst o klasycznych ramoneskach w Lidlu, które można kupić za 85 zł.

Tym razem o ofercie tego popularnego dyskontu znalazłyśmy kurtki dżinsowe, która z pewnością przypadną wam do gustu. Naszym zdaniem są znacznie ładniejsze niż modele dostępne w Zarze czy H&M.

Kurtka dżinsowa z Lidla - jak wygląda?

W sklepie internetowym Lidl kupisz klasyczne kurtki dżinsowe w granatowym i czarnym kolorze. Obydwa modele mają uniwersalny i niewychodzący z mody od lat fason, który jest odpowiedni dla każdej damskiej sylwetki.

Jest zapinana na guziki, ma dwie kieszenie na wysokości klatki piersiowej i dwie wszyte po bokach. Jest dostępna w rozmiarze od 34 do 46 i może być twoja za 65 zł. To bardzo atrakcyjna cena, bo w sieciówce musiałabyś zapłacić za taki model ok. 129-169 zł.

Początkowa kurtka dżinsowa była kojarzona z modą młodzieżową, ale z biegiem lat stała się ponadczasowym klasykiem, który powinna mieć w szafie każda kobieta.

Najlepsze jest, że ten ciuch może być noszony na wiele sposobów. Świetnie prezentuje się z sukienką boho (najlepiej w kwiaty i dziewczęcymi falbankami) do połowy uda lub maksi i kowbojkami. Możesz zestawić ją również z dżinsami - denimowy total look jest na topie od kilku sezonów.

My jednak najbardziej lubimy kurtki dżinsowe noszone ze spódnicami - świetnie komponują się z plisowaną, ołówkową, maksi, mini i rozkloszowaną.

