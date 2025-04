Dresy damskie - najmodniejszymi spodniami?

Spodnie dresowe damskie od jakiegoś czasu przeżywają swój renesans. Niegdyś nosili je jedynie faceci i sportsmenki. Dzisiaj spodnie dresowe noszą wszyscy, niezależnie od wieku, przynależności społecznej... a nawet okazji. To takie nowe jeansy.

Jeszcze jakiś czas temu dresy damskie można było kupić jedynie w sklepach sportowych marek. Jednak od kiedy projektanci mody zainteresowali się tą częścią garderoby, sieciówki bardzo szybko podłapały ten trend. Oferują dresy damskie w niskich cenach. Jednak co najważniejsze, w niezliczonej ilości wzorów i kolorów. Hitem sezonu są odważne modele z fotonadrukami i aplikacjami w postaci naszywek i dżetów.

Niezmiennie modne są joggery ze ściągaczami przy kostkach. Jednak od jakiegoś czasu w trendach przebijają się szerokie nogawki, które królowały w latach 90. Te jednak przeznaczone są dla odważnych fashionistek. Najłatwiej jest bowiem stylizować modele z wąskimi nogawkami. Te pasować będą do sneakersów na koturnie i modnych szpilek.

Dresy w stylu athleisure

Oprócz tego, że spodnie dresowe nosimy wciąż jako ubranie sportowe, to wiele z nas zamieniło poczciwe jeansy właśnie na nie. Są o wiele wygodniejsze i jak się okazuje równie stylowe. Gwiazdy noszą na na co dzień i na czerwone dywany. Szyk tkwi w szczegółach? No właśnie, w szczególności gdy jednym z najmodniejszych trendów jest athleisure, czyli łączenie elementów sportowego stroju z eleganckimi dodatkami.

Jak stylizować dresy?

Materiałowe spodnie dresowe dobrze wyglądać będą z sandałkami na obcasie, wygodnymi birkenstockami i kozakami w stylu lat 70. Dresy damskie bosko wyglądać będą z crop topem lub koszulką z nadrukiem. Na bazie kontrastu dresy można miksować ze stylowym żakietem lub skórzaną kurtką. W tym przypadku ważną rolę odgrywa nonszalancja. Aktualna moda przewiduje bardzo wiele własnej inwencji, dlatego ważnym jest, by wyczuć swój styl i tworzyć looki, które po prostu nam się podobają. W których czujemy się dobrze.

Modelki, fashionistki i celebrytki spodnie dresowe łączą z ponadczasowymi trampkami i ekstrawagancko z botkami. Świetnie wyglądają również z kabaretkami i elegancką koszulą.

