Najmodniejsze sukienki na sezon wiosna-lato 2019 są kobiece, seksowne i przykuwające uwagę. W ten trend idealnie wpisuje się fason bodycon, który jest jednym z najbardziej pożądanych w tym sezonie. Absolutnym hitem są dopasowane sukienki w prążki. Nic dziwnego, że zagościły w garderobach gwiazd! Podpowiadamy, gdzie można kupić najciekawsze modele oraz jak je stylizować, zgodnie z trendami.

W kwiaty, groszki czy zwierzęce wzory - jakie sukienki będą najmodniejsze wiosną?

Sukienki o kroju bodycon od kilku sezonów biją rekordy popularności. Kobiety pokochały ten fason z bardzo prostego powodu - idealnie podkreślają walory figury. Przylegający do ciała materiał eksponuje linię biustu, talii i bioder. Dodatkowo, podłużne prążki dają efekt optycznego wyszczuplenia i wydłużenia sylwetki.

Najmodniejsze kolory to wszystkie odcienie nude, biel i czerń. Będą pasować do każdego typu urody i na wiele okazji. W nowych kolekcjach można znaleźć również bardziej wyraziste barwy, jak np. neony.

Tego typu sukienki wywodzą się z mody lat 90., która obecnie jest mocno w trendach. Nosiły je m.in. bohaterki kultowego serialu „Beverly Hills 90210”. Dziś znów są na topie. Uwielbiają je gwiazdy, blogerki i influencerki.

Dopasowana sukienka w prążki znalazła się również w szafie Małgorzaty Rozenek. Prezenterka wybrała model o długości midi, w kolorze białym i zatrzaskami przy dekolcie. Sukienka pochodzi z kolekcji polskiej marki Nudyness. Można ją kupić za 349,00 zł.

Sukienka w prążki doskonale pasuje do stylu casulowego. To ciuch, który sprawdzi się na różne okazje: do pracy, na zakupy z przyjaciółką, a nawet na randkę z ukochanym. Taka sukienka to idealna baza wielu stylizacji. Wszystko zależy, jakie dodatki do niej dobierzesz. Podpowiadamy kilka propozycji:

Z ramoneską. To ponadczasowe zestawienie, które zawsze się sprawdza. Na dół załóż seksowne szpilki, a wyczarujesz look godny królowej wieczoru. Ze sneakersami. Sukienka + sportowe buty to look, który idealnie wpisuje się w obowiązujące trendy. Ale uwaga, w przypadku długości midi, może optycznie skracać sylwetkę. Z dżinsową kurtką. Dopierz do tego wygodne trampki lub tenisówki, a w kilka chwil będziesz gotowa na spotkanie z przyjaciółmi. Do tego torba typu shopper i możesz wyruszać na podbój świata.

