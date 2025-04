Czy też masz tak samo dość zimy, jak my? Właśnie! A w związku ze zbliżającym się weekendem rozgrzeszamy wasz wybór, by zostać w ciepłym domu. Impreza jest fajna, ale wygodna i przytulność własnych czterech katów jest nieporównywalna.

Jak spędzić miło weekend w domu w duchu hygge?

A co bardziej umili nam pobyt w domu niż... ciepłe pledy, wygodne ubrania i zabawne dodatki? Mamy dla was kilkanaście rzeczy, które sprawią, że nie będziecie chciały wyściubić nosa za drzwi.

1. niebieski szlafrok Kenzo, ok. 790 zł /Archidzieło, 2. czarne kapcie UGG, ok. 400 zł, 3. bordowy kombinezon by Insomnia, ok. 289 zł, 4. pled z frędzlami Halens.pl, ok. 95 zł, 5. kapcie z piórkiem Oysho, ok. 79 zł - kolaż Polki.pl

Zarówno w sieciówkach, jak i w specjalistycznych sklepach znajdziecie niezliczoną liczbę ciekawych ciuchów i akcesoriów do domu. W H&M, Etam, czy Reserved znajdziecie piżamy w zabawne wzory, zaś w Oysho, czy F&F kapcie i ciepłe skarpety. Do by Insomnia wybierzcie się po wygodny kombinezon z weluru, a na Halens.pl po ciepłe pledy. Jeśli nie chcecie wychodzić z domu to zajrzyjcie na Archidzieło.pl, tam znajdziecie designerskie rzeczy dla siebie i dla swojego domu.

Zostań weekend w domu i zapomnij, że za oknem jest śnieg i minusowa temperatura ;)

1. seksowna koszulka nocna TK Maxx, ok. 399 zł, 2. perfumy do wnętrz, ok. 65 zł / Archidzieło.pl, 3. poduszka F&F, ok. 39 zł, 4. peruwiański koc TK Maxx, ok. 399 zł, 5. świeczka zapachowa TK MAXX, ok. 39 zł - kolaż Polki.pl