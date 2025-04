Znaleźć pięknie skrojoną sukienkę w dużym rozmiarze, która będzie miała do tego modny fason, jest nie lada trudnością. Zachwycił nas look Dominiki Gwit, która lubi podkreślać swoją kobiecość sukienkami midi lub maxi - naszym zdaniem warto skopiować tę stylizację.

Sukienka w kwiaty Dominiki Gwit podbija Instagram

Aktorka względnie regularnie pokazuje swoje nowe nabytki modowe - jedna z sukienek szczególnie zyskała uznanie obserwatorek i nasze też: to dżersejowa sukienka z ozdobnymi zaszewkami z dekoltem w serek. Jej długość to w zależności od rozmiaru - od 103 do 112 cm - Dominice sięga do połowy łydki. Aktorka w tej kreacji prezentuje się świeżo i bardzo atrakcyjnie - zobaczcie same:

Kwiecista sukienka Gwit dla szczupłych i dla puszystych

Kopertowy fason optycznie wyszczupla, a wstawka w pasie podkreśla talię. Sukienka ma letni, florystyczny print w kolorach błękitu i czerwieni, a krótki rękaw i zapięcie na zamek z boku sprawia, że jest wygodna i praktyczna. Sukienka wykonana jest z 95% poliestru oraz 5% elastanu. Dedykowana jest każdej kobiecie, bo występuje w rozmiarach od 34/36 aż do 62/64. Sukienkę Dominiki można kupić na stronie marki Cellbes, z którą aktorka wspólpracuje od kilku lat i kosztuje 279 zł. Znalazłyśmy tańsze odpowiedniki dla osób plus size i nie tylko:

Taka sukienka to strzał w 10 na letnie spotkania ze znajomymi, randkę czy piknik. Zestaw ją z minimalistycznymi sandałami, jeśli chcesz wyglądać dziewczęco, albo ze sportowymi butami lub trampkami typu Converse, gdy zależy ci na wygodzie. Jeśli nie przypadła ci do gustu żadna z naszych propozycji, zerknij na inne letnie stylizacje, które wybrała nasza stylistka:

