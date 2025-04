Ipanema to znana na całym świecie brazylijska marka obuwnicza. O jej popularności najlepiej świadczy fakt, że jej twarzą od wielu sezonów jest sama Gisele Bundchen, a do grona jej miłośniczek należy m.in. Natalia Siwiec i Klaudia Halejcio.

W jej ofercie znajdziesz modne japonki, klapki i sandałki we wszystkich możliwych kolorach i wzorach. Teraz 7 różnych modeli butów Ipanema trafiły do drogerii Rossmann.

Klapki Ipanema w Rossmannie

Ceny klapek Ipanema dostępnych w drogeriach Rossmann zaczynają się od 39,90 złotych a kończą na 49,90 zł (są przecenione z 59,90 zł i 79,90 zł). Klapki dostępne są w rozmiarach od 36 do 40. Promocja obowiązuje do 15 lipca 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.

W drogeriach Rossmann dostępnych jest 7 wzorów klapek Ipanema:

brązowe w panterkę,

gładkie granatowe z białymi paskami,

granatowe w kwiaty z białymi paskami,

beżowe ze złotymi paskami,

beżowe w kwiaty ze złotymi paskami,

czerwone w kwiaty z czarnymi paskami,

złote.

Lekkie, wygodne i modne. Idealnie sprawdzą się do wszystkich letnich stylizacji. Zajmują mało miejsca w wakacyjnej walizce, więc będą nieodłącznym elementem wszystkich wyjazdów. W promocji kupisz również klapki dla mężczyzn i dzieci.

Klapki Ipanema dostępne są w dużych, metalowych koszach umieszczonych między regałami z kosmetykami. Kupisz je również w internetowej drogerii Rossmann.

