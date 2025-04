W 2019 roku w niektórych sklepach Sinsay pojawiły się ubrania dla dzieci sygnowane metką „Fox&Bunny”. Na Facebooku marki setki kobiet dopytywało o sklep online z pięknymi rzeczami dal dzieci - już jest!

Fox&Bunny - śliczne ubrania w niskich cenach

Sinsay to marka, która kojarzy się z ubraniami dla nastolatek i młodych kobiet. Kilka miesięcy temu pod jego szyldem powstało Fox&Bunny - to nowa marka stworzona z myślą o maluchach i dzieciach do 10 lat.

Początkowo linia pojawiła się w kilku sklepach w Polsce, powoli badając rynek i zapotrzebowanie, dział dziecięcy otwierały sklepy w Warszawie. W końcu ruszył sklep internetowy, a w nim same piękne ubrania, akcesoria i dodatki wnętrzarskie.

Sinsay dla dzieci - nie tylko ubrania

Ubrania są wykonane z dobrej jakości materiałów i zaprojektowane z myślą o zabawie i wygodzie dziecka. Na stronie widać podział na płeć i wiek (0-2 lata oraz 2-10 lat) oraz odrębną zakładkę z akcesoriami do pokoju dziecięcego, np. koce, poduszki, kosze do przechowywania. Wszystko ma urocze wzory lub przeciwnie - delikatne, unisexowe nadruki i printy.

Fox & Bunny wyróżnia się niesztampowym wzornictwem i bardzo przystępną ceną - ocieplana kurtka dla chłopca w wieku 2 lat za 29,99 zł czy zestaw 5 body z długim rękawem za 39,99 zł to naprawdę dobra okazja za taką jakość, którą można porównać z ubrankami np. marki Kappahl.

Wartością dodaną jest brak kosztów dostawy lub niska kwota za wysyłkę (od 4,90 zł) oraz zamawianie zakupów z odbiorem w sklepie (opcja darmowa). Zawsze możesz też zwrócić produkty (masz na to 30 dni) lub zapisać się na te, które dopiero pojawią się w sprzedaży, a widnieją już w ofercie.

