Długa spódnica to ponadczasowy element garderoby, który każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Długość maxi jest obecnie bardzo w trendach, pojawiła się w wielu nowych kolekcjach znanych marek odzieżowych. Dowiedz się, komu pasują długie spodnie, jak je nosić i jakie modele są obecnie najmodniejsze!

Spódnica maxi daje wiele możliwości stylizacji. Jednak należy pamiętać, że to rzecz, która naszej sylwetce może przynieść tyle samo pożytku, co szkody. Umiejętnie wystylizowana optycznie wydłuży i wysmukli, ale źle dobrana - skróci i doda kilogramów. Poznaj sprytne triki stylistów, by dowiedzieć się, jak zrobić to dobrze!

Do czego pasuje?

Do stylu boho - idealnie łączy się z etnicznymi dodatkami jak wiszące kolczyki, bransolety czy orientalne nadruki.

Do stylu rustykalnego - z lnianą górą, koszykiem i espadrylami będzie wyglądać bosko!

Do krótkich bluzeczek - jeśli tylko masz odwagę odsłonić nieco brzucha.

Do wysokich obcasów - nie ma lepszego sposobu, by dodać sobie wzrostu strojem.

fot. ImaxTree/ AgencjaFree

Stylizacje z długą spódnicą warto komponować ostrożnie, uwzględniając wady i zalety figury. Na szczęście szeroka gama modeli pozwala każdej kobiecie wybrać taki, który będzie idealnie leżał.

Jak dobrać fason do sylwetki?

Dla niskiej kobiety odpowiednia będzie długość sięgająca do ziemi. W zestawie z butami na wysokich obcasach, które znikną pod spódnicą, rewelacyjnie wydłuży sylwetkę. Nasza rada: wybierz górę w kolorze spódnicy, to spotęguje efekt!

Dla wysokiej kobiety nie ma ograniczeń. Możesz pozwolić sobie na każdy krój i fason. Ale uwaga: jeśli jesteś bardzo szczupła, unikaj spódnic typu tuba.

Dla krągłej figury dobre będą zwiewne fasony, np. ozdobione plisami. Dobrze jest zdecydować się na model, który odsłania kostkę. To najwęższe miejsce ciała, które wyeksponowane, doda figurze lekkości i wdzięku. Do tego koniecznie obcasy!

Spódnice maxi na dobre zagościły w sieciówkach! Szał na nie trwa od dłuższego czasu i nic nie wskazuje na to, by miała się ku końcowi. Zmieniają się jedynie trendy. Jak wybrać długą spódnicę idealną dla siebie? Brać pod uwagę walory i mankamenty sylwetki oraz zwrócić uwagę na najnowsze trendy.

Poniższe modele są najmodniejsze sezonie wiosna/lato 2019?

Plisowane - absolutny hit!

- absolutny hit! W groszki - czar w stylu retro i vintage.

- czar w stylu retro i vintage. Z guzikami - idealne na lato.

- idealne na lato. W tropikalne i kwiatowe wzory - must have na nadmorskim deptaku.

Na następnych stronach znajdziesz długie spódnice z nowych kolekcji sieciówek!

