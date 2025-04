Biała sukienka midi na guziki, delikatne sandałki z paseczkami i czarna torebka z plecionką od Reserved - tak wyobrażamy sobie letnią elegancję połączoną z wygodą. Wyszperałyśmy torebkę, która sprawdzi się nie tylko w tym sezonie, lecz także jesienią i zimą. Takie cacka dopiero pojawiają się w sprzedaży.

Pleciona torebka Reserved, cena 99 zł

Warto korzystać z wyprzedaży 2020 i upolować akcesoria na przyszły sezon, jednakże my zajrzałyśmy do nowej sieciówki Reserved. W zakładce z torebkami znalazł się niepozorny odpowiednik designerskich plecionych skórzanych torebek, które są wielokrotnie droższe, niż propozycja od Reserved.

Torebka ujęła nas prostotą i fakturą: to model typu crossbody, czyli tzw. listonoszka na długim regulowanym pasku, którą można nosić na kilka sposobów: na ramię, przez ciało lub do ręki. Torebka o minimalistycznym fasonie jest wykonana z gładkiego materiału skóropodobnego w klasycznym, czarnym kolorze. Posiada uniwersalne zapięcie na magnes i wyściełana materiałową podszewką. Wymiary tej torebki to 16x23x7 cm, a zatem pomieścisz w niej wszystkie niezbędne rzeczy: portfel, telefon, klucze i drobne dodatki.

Torebki z plecionki wciąż będą hitem

Tego typu dodatki to wybór stylistek i blogerek. Już teraz Instagram pęka w szwach od skórzanych plecionek z tym, że za ręcznie plecione torebki od polskich projektantów przyjdzie zapłacić od 299 do ponad 1000 zł w zależności od rozmiaru. Warto zatem upolować tańsze zamienniki, prawda?

Jak stylizować plecioną torebkę

W sezonie letnim czarną torebkę śmiało możesz zestawiać z lekkimi tkaninami - dzięki plecionce na klapie wygląda lekko i dziewczęco. Choć czerń nie jest kolorem dedykowanym na lato, to naszym zdaniem w zestawieniu z białą czy beżową sukienką sprawdzi się doskonale. Wygląda szykowniej od obszernych koszy w stylu boho, założysz ją na każdą okazje: chrzciny, komunie czy wesele, a także codzienny spacer.

Skórzane plecione torebki niebawem będą hitem na polskich ulicach i wyprą koszyki z trawy bambusowej czy juty. Czarna torebka z Reserved latem pasuje do sandałków z cienkimi paskami czy klapek w stylu Yves Saint Laurent, a w sezonie jesienno-zimowym będzie korespondować z botkami czy kozakami.

