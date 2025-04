Świąteczne swetry to must have zimowej garderoby. Modele z reniferami, mikołajami, elfami, bałwankami i innymi gwiazdkowymi akcentami będzie można nabyć w Lidlu. Dyskont przygotował ofertę wzorów damskich i męskich.

Swetry świąteczne w Lidlu - termin i cena

Gwiazdkowa kolekcja pojawi się w Lidlu 28.11 (czwartek). Znajdą się w niej: kapcie, skarpetki, t-shirty, a nawet bielizna. Jednak największym zainteresowaniem będą się cieszyć swetry świąteczne. Będzie można je kupić w sklepach stacjonarnych oraz przez internet.

Damskie swetry świąteczne z Lidla utrzymane są klasycznej estetyce. Nie brakuje kojarzonych ze świętami Bożego Narodzenia kolorów: czerwieni i granatów, a także modnej szarości. Dostępne rozmiary to S-L. Wszystkie w cenach 39,99 zł.

Męskie swetry świąteczne z Lidla nawiązują do wzorów skandynawskich, a także zabawnych motywów znanych z popkultury. Dostępne rozmiary to M-XL. Wszystkie w cenie 39,99 zł.

