Marynarka w kratę Zara, cena, ok. 399 zł; Spodnie w kratę Zara, cena, ok. 199 zł

Dwurzędowa marynarka Zara, cena, ok. 299 zl; Różowe spodnie w kant Zara, cena, ok. 139 zł

Lniana marynarka H&M, cena, ok. 299 zł; Lniane spodnie H&M, cena, ok. 229 zł

Marynarka w kratę H&M, cena, ok. 149,90 zł; Spodnie w kratę H&M, cena, ok. 99,90 zł

5 z 11

fot. Materiały prasowe

Żółta marynarka Zara, cena, ok. 299 zł; Spodnie do kostek Zara, cena, ok. 139 zł