To, że bez sukienek nie ma wiosny, mogłybyśmy powtarzać do znudzenia. Po co jednak mówić, skoro można to udowadniać w inny sposób? Wystarczy spojrzeć na niektóre sukienki, które sprawiają, że aż ma się ochotę założyć do nich słomkowy kapelusz i popijać drinka z palemką nad brzegiem basenu...

Niestety rzeczywistość na dzień dzisiejszy ma dla nas inne plany, ale nadal mocno wierzymy, że uda nam się założyć piękne sukienki chociaż w drugiej połowie wiosny. W Lidlu znalazłyśmy jeden z naszych zakupowych celów. To piękna maxi sukienka w bardzo przyjemnej cenie.

Maxi sukienka off shoulder w kwiaty, cena 65 zł

Takiej sukience chyba nikt nie byłby w stanie się oprzeć - a przynajmniej na pewno nie my. Będzie tworzyła naprawdę wiele pięknych stylizacji podczas cieplejszych dni.

fot. Materiały prasowe

Krój typu off shoulder nie tylko seksownie odkrywa ramiona, ale przede wszystkim wyszczupla optycznie ręce i całą sylwetkę. Do tego sprawia, że możesz pochwalić się swoją piękną opalenizną - bez względu na to, czy zdobyłaś ją na wakacjach nad morzem, czy w zaciszu własnej łazienki - za pomocą samoopalacza.

Kwiaty nigdy nie wyjdą z mody, a taki romantyczny wzór świetnie będzie pasował do codziennych stylizacji. Załóż do niej klapki lub sandały, a stworzysz nie tylko piękną, ale i bardzo wygodną stylizację.

Sukienkę z Lidla już niedługo będzie można kupić w sklepie online dyskontu. Nie będziesz więc narażać zdrowia, by wejść w posiadanie tego cudeńka. Jest uszyta z delikatnego dwuwarstwowego szyfonu, dzięki czemu będzie pięknie się układać na ciele, ale nie będziesz musiała się martwić, że pokażesz przypadkiem bieliznę.

