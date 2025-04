Czerwony to kolor, który będzie modny w sezonie jesień-zima 2016/2017. Na pierwszy rzut oka może wydawać się banalny i oczywisty, ale przecież nic nie dodaje kobiecie tyle seksapilu, co sukienka w kolorze ognistej czerwieni.

5 topowych kolorów na jesień 2016

Dla kogo są czerwone ubrania?

Czerwony to jeden z podstawowych kolorów. Symbolizuje ogień, krew, rządzę, wielką odwagę. Zazwyczaj jest kojarzony z miłością, płodnością i seksualnością. Ma również duży wpływ na ludzką psychikę, dlatego jest bardzo często wykorzystywany w reklamach i kampaniach marketingowych. Pewnie nie zaskoczy was, że osoby wybierające czerwone ubrania są postrzegane jako ambitne, bezpośrednie, ekstrawaganckie i odważne. A do tego czerwień działa na mężczyzn jak magnes.

Na ubrania w tym kolorze może pozwolić sobie każda z nas. Nie ma tutaj znaczenia wiek i typ urody, jednak bardzo dużo zależy od wybranego odcienia. Kobiety o jasnej karnacji powinny zdecydować się na delikatniejsze np. koralowe. Panie, które mają ciemną karnację najlepiej będą wyglądały w intensywnych odmianach pomidorowej i strażackiej czerwieni.

Te 6 rzeczy, musi się znaleźć jesienią w twojej szafie

Jak nosić czerwone ubrania?

Nie można się dać zwieść pozorom, bo to dość trudny kolor. Bardzo łatwo można przesadzić i sprawić, że stylizacja będzie wyglądała na mało gustowną lub przekombinowaną. Dobrze łączyć ją z klasycznymi i minimalistycznymi elementami garderoby. Kiedyś przeczytałyśmy, że czerwonej sukienki nie powinno się łączyć z czarnymi butami. Najlepiej prezentuje się ze szpilkami w kolorze nude. To zdanie zapamiętałyśmy i stosujemy w codziennym życiu.

Jeżeli poszukujecie gotowych zestawów i inspiracji, to zerknijcie na zestawy wybrane przez gwiazdy. Prawda, że wyglądają cudownie?

fot: ONS/od lewej: Katarzyna Sokołowska; Joanna Przetakiewicz; Agnieszka Cegielska; Paulina Sykut-Jeżyna