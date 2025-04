Czerwień to kolor, który latem 2020 będzie przeżywał swoją drugą młodość. Jest o wiele bardziej uniwersalna niż królujący w tym sezonie lawendowy, a do tego pasuje znacznie większej ilości kobiet. Czerwona sukienka to bardzo kobiecy i najprostszy sposób na to, by przemycić go do swojej garderoby.

My już znalazłyśmy swój ideał wśród sukienek w tym kolorze. To kopertowy model o długości midi z krótkim rękawem. Takie modele możesz znaleźć między innymi w H&M oraz... w Biedronce. Ile kosztują i czym się różnią?

Czerwone sukienki z Biedronki i H&M

Obie czerwone sukienki mają subtelny wzór w drobne grochy. Zakładkowy, asymetryczny dół nie tylko wygląda bardzo kobieco i nadaje sukienkom retro wyglądu, ale sprawia też, że nogi prezentują się o wiele zgrabniej. Dekolt w literę V wyszczupla szyję i ramiona. Rękawy mają piękne wiązanie, które dodatkowo potęguje efekt pin-up. Największa różnica miedzy sukienką z Biedronki a jej siostrzanym modelem z H&M? Cena! Ta z dyskontu kosztuje 39,99 zł, podczas gdy ta z odzieżowej sieciówki - 99,99 zł.

fot. Materiały prasowe Biedronka/Materiały prasowe H&M

Czerwona sukienka z Biedronki jest uszyta z miłego w dotyku materiału i jest dostępna w rozmiarach od S do XL. Do oferty dyskontu wejdzie już 10 czerwca i znajdziesz ją w wybranych sklepach. Możesz kupić ją także w dwóch innych wersjach w czarnym kolorze - obie mają piękny wzór w kwiaty. Sukienka z H&M jest uszyta ze 100-procentowej wiskozy. Do wyboru masz rozmiary od 32 do 46.

Jak stylizować czerwoną sukienkę w stylu retro?

Sukienki o tym kroju są bardzo kobiece, ale łatwo przesadzić z ich stylizowaniem. Aby wyglądać na dobre ubraną, ale nie przebraną, unikaj innych elementów w stylu lat 60. Klapki na niskim obcasie lub wiązane sandały będą wyglądać o niebo lepiej niż klasyczne czółenka. Doskonale będą do niej pasować także klasyczne letnie espadryle.

