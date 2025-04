Czerwona sukienka w panterkę to nowy obiekt pożądania fashionistek! Powód? Ma najmodniejszy wzór sezonu, niezwykle kobiety kolor i cenę, która kusi. Zobacz, jak wygląda sukienka z Mohito, która pewnie lada dzień zostanie wyprzedana!

Internautki pokochały sukienkę z Mohito!

Regularnie piszemy o hitach sprzedażowych, które swoją popularność zawdzięczają... Instagramowi. Prym wiedzie Zara, która w tym sezonie wylansowała już co najmniej dwa przeboje: sukienkę maxi w panterkę oraz cekinową kreację. Jednak, kto powiedział, że hiszpańska marka ma monopol na wyznaczanie trendów?

Obecnie ogromnym zainteresowaniem cieszy się czerwona sukienka w zwierzęcy deseń, która pochodzi z aktualnej kolekcji marki Mohito. Model uszyty jest ze zwiewnej, lekko prześwitującej tkaniny, ma asymetryczny dół i długie rękawy z falbanami. I ta cena! Za sukienkę trzeba zapłacić 149,99 zł.

Co więcej, ponieważ sukienka ma intensywnie czerwony kolor, sprawdzi się nie tylko na co dzień, ale przede wszystkim na specjalne okazje: święta, imprezę karnawałową i inne wyjścia. Wszystko zależy od dodatków, które do niej dobierzesz.

Z czym nosić sukienkę w panterkę?

Zwierzęce desenie nie są łatwe w stylizowaniu, lecz jeśli zapamiętasz kilka zasad, na pewno będziesz wyglądać świetnie. Przede wszystkim decydując się na tak wyrazisty deseń, warto pamiętać o unikaniu innych wzorów. Niech panterka gra pierwsze skrzypce!

Zestaw sukienkę z:

szpilkami, botkami lub kozakami za udo - najlepiej w kolorze czarnym. Dobrze będą też wyglądać buty w odcieniu nude;

ramoneską - stylizacja nabierze rockowego sznytu;

dżinsową kurtką, jeśli wolisz casualowy look;

z rajstopami typu kabaretki, jeśli nie boisz się odważnych połączeń i... skupienia na sobie wzroku!

Jak ci się podoba nowy modowy viral? Skusisz się na panterkowy look?

