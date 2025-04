Bezpłatna aplikacja Blix umożliwia oglądanie w jednym miejscu gazetek wielu sieci handlowych i sklepów. Można ją łatwo zainstalować na smartfonie pracującym w systemie Android lub IOS, aplikację pobierzesz np. z Google Play (dla Androida) lub z App Store (IOS). Aplikacja Blix to idealne narzędzie dla osób, które chcą rozsądnie planować codzienne zakupy i wydawać mniej. Obsługa aplikacji jest bardzo prosta, bez trudu mogą z niej korzystać także osoby starsze, dla których możliwość zaoszczędzenia konkretnej kwoty jest bardzo ważna.

Reklama

fot. Materiały prasowe

Najpierw Blix, później zakupy!

Dzięki aplikacji Blix możesz dokładnie zaplanować wizytę w ulubionym sklepie, kontrolując wszystkie wydatki. Kliknij, by pobrać aplikację! Przeglądaj gazetki gdziekolwiek jesteś. Odkryj szybki i wygodny sposób na planowanie przemyślanych zakupów.

W Blix zapoznasz się z gazetkami promocyjnymi:

sieci marketów spożywczych: Biedronka, Lidl, Carrefour, Żabka, Lidl, Tesco,

Biedronka, Lidl, Carrefour, Żabka, Lidl, Tesco, sklepów z artykułami dla dzieci: Smyk, Pepco,

Smyk, Pepco, drogerii kosmetycznych: Rossmann, Hebe, Super-Pharm, Drogerie Natura,

Rossmann, Hebe, Super-Pharm, Drogerie Natura, marketów budowlanych: OBI, Leroy Merlin, Castorama,

OBI, Leroy Merlin, Castorama, sklepów z wyposażeniem wnętrz: Ikea, Jysk

Ikea, Jysk sklepów odzieżowych i obuwniczych: CCC, eobuwie, Deichmann, Textil Market, H&M, Zalando Lounge.

fot. Materiały prasowe

Blix to rozwiązanie przyjazne środowisku

Wielkie koncerny handlowe robią wszystko, by przyciągnąć do sklepów nowych klientów. Klasycznym sposobem na promocję jest drukowanie tysięcy papierowych gazetek, które następnie wrzucane są przez kolporterów do skrzynek pocztowych. Oczywiście wielu ludziom nie podobają się takie praktyki i nie życzą sobie takiej nachalnej reklamy. Poza tym gazetki takie nie zawsze trafiają do nich regularnie i w terminie obowiązującej promocji. Choć okazje pokazywane w gazetkach są bardzo korzystne, wiele osób nie dostrzega w nich nic ciekawego i po prostu wyrzuca je do kontenera.

Aplikacja Blix to coś zupełnie nowego, dzięki niej nie powstają żadne śmieci, ponieważ wszystkie gazetki dostępne są w wersji elektronicznej! Gdybyśmy mieli policzyć wszystkie drzewa, które dzięki Blix nie musiały być przerobione na papier gazetek, powstałby już na pewno spory las! To ważna informacja dla ludzi, dla których ważne jest bardziej oszczędne gospodarowanie dobrami naszej planety!

fot. Materiały prasowe

Blix — Twoja pomoc w planowaniu zakupów

Czy masz czasami wrażenie, że Twoje wizyty w supermarkecie są bardzo chaotyczne? Znacznie lepiej jest zajrzeć w aplikację Blix i poszukać produktów w dobrych cenach, a przy okazji zaplanować menu na rodzinny obiad lub grilla. Wystarczy wyciągnąć kalkulator i podliczyć, ile średnio zaoszczędzisz. Blix pozwoli Ci uporządkować wiele spraw i czynności oraz dokładnie zaplanować całe zakupy.

Możesz oglądać na bieżąco aktualizowaną ofertę wielu gazetek, warto także skorzystać z inteligentnej wyszukiwarki. Jeśli szukasz np. masła, to aplikacja Blix pokaże Ci gazetki z tym produktem W ten sposób błyskawicznie porównasz ceny i zdecydujesz, gdzie pojechać po ten artykuł.

pokaże Ci gazetki z tym produktem W ten sposób błyskawicznie porównasz ceny i zdecydujesz, gdzie pojechać po ten artykuł. W aplikacji Blix możesz uaktywnić także funkcję powiadomień o nowej gazetce wybranej marki, co sprawi, że będziesz na bieżąco z interesującymi Cię promocjami. Możesz także włączyć powiadomienia o kończących się ofertach.

możesz uaktywnić także funkcję powiadomień o nowej gazetce wybranej marki, co sprawi, że będziesz na bieżąco z interesującymi Cię promocjami. Możesz także włączyć powiadomienia o kończących się ofertach. Bardzo praktyczną funkcją aplikacji jest możliwość zapisania w niej kart lojalnościowych (np. Moja Biedronka). Kartę należy zeskanować do aplikacji lub dane wprowadzić ręcznie. W ten sposób w jednej aplikacji zgromadzisz wiele kart, a przy kasie możesz posługiwać się jedynie swoim telefonem.

Aplikacja Blix ma także pomysł na Twoją listę zakupową. W trakcie przeglądania gazetki dodajesz wybrany produkt do swojego spisu i nie gubisz się już więcej w gąszczu tysięcy rzeczy. Listę zakupów możesz także udostępnić swoim znajomym i rodzinie. Stąd już tylko krok do wspólnej wizyty w wybranej sieci handlowej!

fot. Materiały prasowe

W dzisiejszych czasach mamy wiele zajęć i za mało wolnych chwil. Warto otworzyć się na nowe rozwiązania, które pozwalają nam efektywniej i lepiej zarządzać wieloma dziedzinami życia. Dzisiaj w swoim telefonie możesz mieć bieżącą ofertę najpopularniejszych sieci handlowych, co daje naprawdę wiele. Dzięki aplikacji Blix możesz kontrolować swoje wydatki, wybierać najlepsze oferty różnych produktów i realnie oszczędzać swój cenny czas!

Reklama

Materiał powstał z udziałem marki Blix.