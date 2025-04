Czarna ramoneska z H&M to jedna z najmodniejszych propozycji sieciówek na nowy sezon. Kurtka ma klasyczny, lekko oversizowy krój i atrakcyjną cenę. Spesz się jednak z jej zakupem, bo wyprzedaje się bardzo szybko.

Czarna ramoneska z H&M

Ramoneska to jedna z tych rzeczy, które każda kobieta powinna mieć w swojej szafie. Porządna ramoneska powinna być zakupem na długie lata i służyć ci przez wiele sezonów. Model z H&M zdecydowanie nada się do tego celu. Wykonana ze sztucznej skóry kurtka jest świetnej jakości, co potwierdzają opinie klientek, które ją kupiły.

Na pierwszy rzut oka nie da się odróżnić, czy ramoneska z H&M jest z prawdziwej czy sztucznej skóry. Ma nieco oversizowy krój, dzięki czemu możesz nosić pod nią nawet gruby, ciepły sweter. Chociażby ten kardigan z Pepco, który jest hitem marki. Luźna ramoneska. pasuje do każdej sylwetki i optycznie wysmukla sylwetkę.

Ramoneska z H&M jest zapinana na suwak. Ma też wszyte zamki błyskawiczne na końcach obu rękawów. To idealna kurtka na wiosnę i lato. Ramoneska jest dostępna w sklepie internetowym i salonach stacjonarnych H&M w dwóch kolorach: czarnym i brązowym. Do wyboru masz rozmiary od 32 do 54. Cena? Naprawdę niewielka! Za kurtkę zapłacisz tylko 149,90 zł

Z czym nosić ramoneskę?

Ramoneska wygląda dobrze w niemal każdej stylizacji. Noś ją do klasycznych jeansów i białego t-shirtu, np. tego kultowego już modelu z Mango, który pokochała Anna Lewandowska i Doda. Dodaj do tego białe sneakersy i zyskasz świetną stylizację na co dzień.

Ramoneska z H&M będzie też świetnie w połączeniu ze zwiewną sukienką w kwiaty. Dzięki temu połączysz styl romantyczny i rockowy, dobrze balansując kobiecość i pikanterię.

