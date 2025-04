Ramoneska to klasyczna kurtka, która może być uszyta ze skóry naturalnej lub ekologicznej. Dawniej była elementem mody rockowej i motocyklowej, lecz obecnie stanowi kanon mody damskiej. Najpopularniejsza, czarna ramoneska powinna znaleźć się w szafie każdej stylowej kobiety. Podpowiadamy, do czego pasuje kurtka skórzana oraz gdzie kupić najmodniejsze modele!

Reklama

Na skróty:

Przeczytaj nasz modowy poradnik, w którym znajdziesz triki stylistów oraz przegląd kolekcji sieciówek!

Czarna ramoneska to modowy klasyk, który pasuje do wszystkiego. To jeden z najmodniejszych modeli kurtek wiosennych, lecz doskonale sprawdzi się w czasie innych pór roku.

Kurtka skórzana może być noszona na wiele sposobów. W cieplejsze dni sprawdza się jako okrycie wierzchnie, ale można ją nosić również jako żakiet lub narzutkę. Wszystko zależy od pogody oraz innych elementów garderoby.

Fot. FREE

Do czego pasuje? Oto kilka sprawdzonych stylizacji z czarną ramoneską:

Do dżinsów. Ponadczasowy, niezobowiązujący zestaw, który można uzupełnić w dowolny sposób: elegancką koszulą lub ulubionym t-shirtem. Do tego odpowiednio szpilki lub trampki. Do sukienki maxi. Zestaw przywodzący na myśl letnie festiwal i styl boho. Idealnym dopełnieniem będą botki i torebka XXL. Do rozkloszowanej spódnicy. Niebanalna stylizacja, utrzymana w klimacie pin-up girl. Dobierz do niej eleganckie czółenka na niewysokim obcasie i koniecznie namaluj kreskę na górnej powiece. Do sukienki bodycon. Seksowny zestaw idealny na wieczorną imprezę w modnym klubie. Dobierz do niego szpilki i jesteś gotowa na podbój świata!

Zastanawiasz się, jakie buty pasują do czarnej ramoneski?

baleriny,

szpilki,

czółenka,

i wszystkie inne rodzaje butów.

Jednak najlepszym wyborem będą botki, najlepiej z szeroką cholewką. Takie połączenie tworzy spójny look, który zawsze jest na czasie.

Dobrze jeśli buty są w tym samym kolorze co kurtka. Jednak nie jest to regułą. Równie dobrze kolor butów może być dopasowany do innego elementu garderoby. Wszystko zależy od twojej modowej wyobraźni!

Ramoneski są dostępne we wszystkich sieciówkach. Najczęściej pojawiają się w kolekcjach na wiosnę, lecz wiele marek ma je w asortymencie przez cały rok. Skórzane kurtki w kolorze czarnym to klasyka, więc bez trudu można znaleźć je w popularnych sklepach.

Zastanawiasz się, jaką kupić? Hitem jest model w stylu motocyklowym (tzw. biker). To najbardziej uniwersalna wersja ramoneski, która pasuje każdej kobiecie.

Obecnie na czasie są również ramoneski z frędzlami, a także innymi elementami ozdobnymi np. ćwiekami, dżetami, a nawet haftami. Dzięki takim dodatkom klasyczna kurtka nabiera indywidualnego charakteru.

Na następnych stronach znajdziesz najmodniejsze czarne ramoneski!

Reklama

Przeczytaj:

Zamszowa ramoneska to hit - najciekawsze propozycje z sieciówek

Wiosenne trencze - 12 hitowych modeli