Cygaretki to eleganckie i proste spodnie wykonane z materiału. Zazwyczaj kończą się tuż przed kostką i mają długość 7/8. To bardzo ciekawy element garderoby, który największą popularność zdobył w latach 50-tych ubiegłego wieku. Bardzo ciekawe jest, że kiedyś cygaretki były modelem unisex i chodzili w nich również panowie. Można było w nich spotkać m.in. Elvisa Presleya i członków zespołu The Beatles.

Poniżej znajdziecie informacje o tym, jak nosić i stylizować spodnie cygaretki. Podpowiemy również, kto wygląda w nich najlepiej. Zobaczcie koniecznie!

Krótka historia spodni typu cygaretki

Spodnie we współczesnym kształcie to wynalazek XIX wieku. Tradycyjnie można je podzielić na dwie kategorie: długie (eleganckie i odpowiednie na oficjalne okazje) oraz krótkie (nieoficjalne i odpowiednie na lato). Jedna z zasad tego podziału mówi, że spodnie są uznawane za długie dopiero wtedy, gdy zakrywają kostki. I tutaj pojawia się mały problem, bo cygaretki pozostawiają odkrytą kostkę, ale mimo wszystko krojem przypominają spodnie długie, a nie krótkie.

Damska wersja cygaretek zdobyła ogromną popularność w latach 50., wtedy stały się ulubionym fasonem gwiazd kina i estrady. Kolejna fala ich popularności przypada na lata 80. Mimo że od wielu lat raczej próżno ich szukać na światowych wybiegach to kobiety na całym świecie wcale o nich nie zapomniały. Nadal noszą je bardzo chętnie, a popularne sieciówki cały czas mają je w swojej ofercie.

Cygaretki kojarzą się nam głównie z Marilyn Monroe. Gwiazda nosiła je do luźnych koszul, bluzek, kardiganów i szpilek. Dość często sięga po nie Sophia Loren, ale prawdziwą ambasadorką tego modelu była Audrey Hepburn. W pewnym momencie stały się nawet jej znakiem rozpoznawczym. Obecnie wielbicielkami tego fasonu spodni jest m.in. Kate Moss, Sienna Miller i Emma Watson.

Jak nosić spodnie cygaretki?

Cygaretki są kwintesencją elegancji! Mimo że to spodnie 7/8 to nadal są eleganckie, niezwykle szykowne i odpowiednie na wiele okazji.

Teoretycznie cygaretki są uważana za eleganckie spodnie, które najlepiej wyglądają z klasyczną koszulą i szpilkami (ten model skraca nogi i dlatego zaleca się nosić je z butami na obcasie lub koturnie). My jednak zrywamy z tym utartym schematem i namawiamy was, żebyście nosiły je z luźnymi t-shirtami, sportowymi bluzami, trampkami lub sneakersami. To połączenia zawsze wygląd modnie, a taki nonszalancki zestaw jest charakterystyczna dla osób zajmujących się na co dzień modą. Łączenie rzeczy, które pozornie do siebie nie pasują, to trudna umiejętność, ale metodą prób i błędów każda z was ją opanuje.

Dla kogo są spodnie cygaretki?

Oczywiście cygaretki najlepiej wyglądają na wysokich i szczupłych kobietach, bo ten fason skraca nogi i może zaburzyć proporcje sylwetki. Jednak my zaryzykujemy i powiemy, że cygaretki może nosić każda z nas. Jest tylko jedno, ale... trzeba mieć świadomość, jakie to ma konsekwencje dla sylwetki i trzeba wiedzieć, jak równoważyć zaburzone proporcje. Tylko jak to robić?

Panie o pełniejszych kształtach powinny wybierać gładkie modele spodni w ciemnych kolorach (czarnym lub granatowym) i nosić je z butami na obcasie. Dzięki temu biodra nie będą przyciągały uwagi. Jeżeli dodatkowo założycie górę w podobnym kolorze, to odejmiecie sobie kilka dodatkowych kilogramów.

