Cyber Monday to kolejna, po Black Friday, odsłona wielkiego święta zakupów obniżonych cenach. W tym roku cyfrowy poniedziałek wypada 26 listopada. Tego dnia można liczyć na wielkie rabaty w sklepach internetowych.

Skąd się wziął Cyber Monday?

Idea Cyber Monday przywędrowała do Polski ze Stanów Zjednoczonych. Cybernetyczny poniedziałek lub cyfrowy poniedziałek to pierwszy poniedziałek, który następuje po Święcie Dziękczynienia. To również pierwszy poniedziałek po Black Friday, w czasie którego wiele sklepów stacjonarnych oferuje promocje i rabaty.

Zaraz po weekendzie obniżki startują również w sklepach internetowych. To doskonała okazja, by upolować prawdziwe perełki w atrakcyjnych cenach. Wiele osób właśnie w tym dniu kupuje prezenty na zbliżające się święta Bożego Narodzenia.

Cyber Monday 2018 - lista sklepów

Rabatów można spodziewać się niemal we wszystkich sieciach odzieżowych, obuwniczych, kosmetycznych, wnętrzarskich i elektronicznych. Najatrakcyjniejsze z nich oferują zwykle duże i dobrze znane marki. Korzystne zakupy online z pewnością będzie można zrobić również na platformach zakupowych, takich jak Allegro czy Amazon.

Promocyjnych ofert można spodziewać się w sklepach internetowych takich marek jak:

H&M

Reserved

Mango

Deichmann

Diverse

Ochnik

Sinsay

i wielu innych.

Obniżki w sklepach zaczynają się od 20%. W niektórych sieciach rabaty sięgają nawet 70%! Uwaga, wiele marek organizuje tzw. Black Week, przedłużając obniżki aż do końca tygodnia. To będzie tydzień pod znakiem wielkich zakupów!

